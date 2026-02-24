현대건설 '사업비 1조' 신길1구역 재개발 수주 유력…2차 단독입찰

1차 입찰 무응찰 딛고 현대건설 단독 입찰

최고 45층·1483가구 대단지 탈바꿈 예고

공공재개발 인센티브로 사업 속도

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 내 대형 공공재개발 현장 중 하나인 신길1구역 시공사 선정이 현대건설의 단독 입찰로 가닥을 잡아가고 있다. 앞선 1차 입찰의 조기 유찰을 딛고 사업에 속도가 붙으면서, 오는 3월 열리는 총회에서 최종 시공사가 가려질 것으로 보인다.

영등포구 신길1구역 공공재개발 조감도 [자료=서울시 정비몽땅]

24일 정비업계에 따르면 최근 마무리된 신길1구역 공공재개발 사업의 시공사 선정 2차 입찰 결과 현대건설이 단독으로 입찰제안서를 제출했다.

지난달 열린 1차 현장설명회에는 현대건설과 포스코이앤씨, 롯데건설의 3개 회사가 모습을 드러냈으나, 입찰참여 확약서를 낸 건설사가 전무해 결국 조기 유찰된 바 있다. 2차 입찰에서 현대건설이 참여 의사를 표하면서 다음달 28일 시공사 선정 총회에서 최종 시공사가 결정될 방침이다.

신길1구역 공공재개발은 영등포구 신길동 일대 연면적 6만334㎡에 최고 45층, 14개 동, 총 1483가구를 짓는 대규모 프로젝트다. 총사업비는 1조 300억원이다. 지난 4월 한국토지주택공사(LH)를 사업시행자로 지정했고, 8월 LH 및 주민대표회의 사이에 사업시행 약정 체결을 마치면서 사업을 본격화했다.

해당 구역이 추진 중인 공공재개발 사업은 LH나 서울주택도시공사(SH) 등 공공기관이 정비사업에 참여해 주거환경을 개선하고 주택 공급을 촉진하는 제도다. 용적률 상향, 인허가 절차 간소화, 분양가 상한제 적용 제외 등 다양한 인센티브를 토해 사업 속도를 크게 높일 수 있다는 점이 최대 장점으로 꼽힌다.

서울 지역 내 다른 주요 공공재개발 현장들도 이미 대형 건설사들을 시공사로 맞이하며 순항하고 있다. 대표적으로 ▲거여새마을(삼성물산·GS건설) ▲전농9구역(현대엔지니어링) ▲중화5구역(GS건설) ▲장위9구역(DL이앤씨·현대건설) 등이다.

신길1구역 주민대표회의 관계자는 "재개발이 본격적인 궤도에 올랐음을 알리는 중요한 결과"라며 "현대건설이 제시한 조건들을 꼼꼼하게 검토하겠다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com