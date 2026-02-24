강원 남부·산지 대설특보… "오늘 밤까지 강한 눈, 빙판길 주의"

영월·정선·태백 등 7cm 안팎 적설… 내일 아침까지 강원남부 동해안·산지 눈 이어져

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 남부 내륙과 중·남부 산지, 태백 등에 대설주의보가 발효된 가운데, 강원 중·남부를 중심으로 눈이 강하게 내리며 교통 안전에 비상이 걸렸다.

24일 오후 1시 현재 대설특보가 내려진 지역에는 시간당 1~3cm의 습하고 무거운 눈이 내리는 곳이 있어 적설이 빠르게 늘고 있다.

강원기상청에 따르면 오후 1시 기준 주요 지점 최심신적설은 내륙의 경우 영월 상동 4.8cm, 정선 조동 4.6cm, 영월 옥동·정선 신동 4.2cm, 영월 2.7cm, 횡성 강림 2.4cm, 원주 신림터널 1.9cm, 평창 대화 1.3cm, 정선 북평 1.2cm를 기록했다.

산지에서는 정선 만항재 7.0cm, 태백 문곡소도 6.6cm, 태백 6.0cm, 삼척 도계 5.2cm, 삽당령 2.2cm, 강릉 왕산 1.3cm, 강릉 닭목재 0.7cm, 대관령 0.4cm가 쌓였다. 해안 지역은 삼척 원덕 1.4cm, 강릉 옥계면 0.4cm 등으로 관측됐다.

눈·비는 오늘밤(18~24시)까지 강원도 대부분 지역에서 이어지겠고 강원남부 동해안과 산지에는 내일(25일) 아침(06~09시)까지 이어지는 곳이 있을 것으로 전망된다. 대설특보가 내려진 강원남부내륙, 강원 중·남부 산지, 태백을 중심으로는 오늘 늦은 오후(15~18시)까지 시간당 1~3cm 안팎의 강한 눈이 이어질 수 있어 추가 적설에 대한 대비가 필요한 상황이다.

기상청 관계자는 "눈이 내리는 지역에서는 가시거리가 급격히 짧아지고 도로에 눈이 쌓이거나 얼어 빙판길이 되는 곳이 많겠다"며 "차량 운전 시 반드시 감속 운행하고, 산행·야외활동 시 미끄럼 사고에 각별히 유의해야 한다"고 당부했다. 특히 이면도로·골목길, 경사진 도로, 그늘진 도로 등은 제설이 늦어질 수 있어 보행자들이 더욱 주의해야 한다는 지적이다.

많은 눈으로 인한 2차 피해 우려도 커지고 있다. 축사와 비닐하우스, 노후·경량 구조물 등은 적설에 따라 붕괴 위험이 커질 수 있어 사전 점검과 안전 보강이 요구된다. 나뭇가지와 가로수, 노후 수목 등이 눈 무게로 부러지거나 쓰러지면서 낙하물 피해를 유발할 수 있는 만큼, 인근 통행 시 각별한 주의가 필요하다.

