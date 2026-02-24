닐라브 페미닌 포밍워시, 설맞이 기념 할인 프로모션 진행

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 여성 청결 케어 브랜드 닐라브가 새해를 맞아 대표 제품인 '닐라브 페미닌 포밍워시'를 대상으로 할인 프로모션을 진행한다고 밝혔다.

[이미지=닐라브]

이번 새해맞이 프로모션은 닐라브 공식몰을 통해 진행되며, 보다 합리적인 조건으로 제품을 경험할 수 있도록 기획됐다. 브랜드 측은 개인 위생과 데일리 케어에 대한 관심이 높아지는 만큼, 고객 만족도를 높이기 위해 이번 행사를 마련했다고 설명했다.

닐라브 페미닌 포밍워시는 풍성한 거품 타입의 여성 전용 클렌저로, 민감한 부위를 부드럽게 세정하는 데 초점을 맞춘 제품이다. 자극을 최소화한 순한 사용감과 산뜻한 마무리감이 특징으로, 일상적인 여성 위생 관리용 제품으로 꾸준한 관심을 받아왔다.

특히 최근에는 자기 관리와 웰니스 트렌드가 확산되면서, 페미닌 케어 제품을 일상 루틴으로 관리하려는 소비자들 사이에서 닐라브 페미닌 포밍워시에 대한 문의와 구매가 이어지고 있다.

닐라브 관계자는 "새해를 맞아 스스로를 위한 케어는 물론, 실용적인 선물을 고민하는 소비자들을 위해 할인 프로모션을 준비했다"며 "앞으로도 공식몰을 중심으로 다양한 시즌별 혜택과 이벤트를 선보일 계획"이라고 전했다.

한편 닐라브 페미닌 포밍워시 새해맞이 할인 프로모션에 대한 자세한 내용은 닐라브 공식 온라인몰을 통해 확인할 수 있다.

