현대건설 협업 글로벌 설계사 RAMSA, 압구정3구역 현장 방문

현대건설과 한강 조망·스카이라인 직접 점검

해외 설계사 동반 현장설명회 참석...수주 의지 표명

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 글로벌 건축설계사 RAMSA(Robert A.M. Stern Architects) 설계진이 지난 23일 압구정3구역 현장을 찾았다. 현대건설과 협업해 한강변 초고층 주거 단지의 설계 방향을 구체화하기 위한 방문이다.

24일 건설업계에 따르면 이번 방문에는 대니얼 로비츠, 젬마 김, 첸환 랴오 등 RAMSA 파트너 및 설계진이 함께했다. 이들은 현대건설 관계자들과 압구정3구역 마스터플랜과 주동 디자인 방향을 공유하고 한강 조망 축과 도시 스카이라인을 점검했다. 단지 규모와 입지 조건을 고려한 입체적 설계 전략도 논의했다.

RAMSA가 설계한 뉴욕 맨해튼의 '220 센트럴 파크 사우스'는 2019년 펜트하우스가 약 2억3800만달러에 거래되며 미국 주택 거래 사상 최고가를 기록한 바 있다. 이외에도 '30 파크 플레이스', '150 이스트 78스트리트' 등 도심형 럭셔리 주거 프로젝트를 수행했다.

압구정3구역은 한강을 마주한 입지와 대규모 단지 스케일을 갖춘 사업지다. 현대건설은 RAMSA의 미감을 바탕으로 압구정 주거 유산을 재해석하는 설계를 구상하고 있다. 단지 전체를 아우르는 마스터플랜, 주동 입면의 비례 구성, 한강변 스카이라인 정돈을 통해 도시적 완성도를 끌어올린다는 전략이다.

현장설명회에는 현대건설 임직원들이 대거 참여해 수주 의지를 밝혔다. 이날 현장에는 RAMSA 관계자들도 함께했다.

행사에서 대니얼 로비츠 파트너는 "압구정3구역은 한강이 굽이치는 지점에 위치해 세 방향으로 한강 조망이 가능한 입지"라며 "서울 중심부에 자리한 부지인 만큼 고급스러운 주거 공간을 만드는 것이 목표"라고 말했다.

현대건설 관계자는 "RAMSA의 설계 역량과 현대건설의 시공 기술을 결합해 압구정 현대의 정체성을 집약적으로 보여주는 주거 유산을 완성해 나가겠다"고 말했다.

