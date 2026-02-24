청담 르엘 보류지 12가구 입찰…'국평' 50억, 분양가의 2배

청담삼익 재건축 조합, 보류지 12가구 매각 공고

전용 84㎡ 8가구·펜트하우스 4가구 구성

분양가 부담에도 ′완판' 열기 이어가나

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 롯데건설이 시공한 서울 강남구 한강뷰 대단지 '청담 르엘'(청담삼익 재건축)의 보류지 12가구가 시장에 나온다.

'청담 르엘' 전경 [자료=롯데건설]

24일 정비업계에 따르면 청담삼익 재건축 조합은 청담 르엘 보류지 12가구에 대한 매각 공고를 내고 본격적인 입찰 절차에 돌입한다고 밝혔다.

보류지는 조합이 소유권 분쟁이나 사업비 정산 등 만일의 사태에 대비해 남겨둔 물량이다. 이번에 매각되는 보류지는 전용 84㎡ 8가구와 최상층 펜트하우스 4가구로 구성돼 있다.

최저 입찰가인 감정가는 전용 84㎡ 약 50억원, 펜트하우스 178억~226억원이다. 전용 84㎡ 최초 분양가가 22억 9110만~25억 2020만원이었던 것을 고려하면 두 배 이상의 가격이다.

청담 르엘은 지하 4층~지상 최고 35층, 총 1261가구 규모의 대단지다. 롯데건설의 하이엔드 주거 브랜드인 '르엘(LE-EL)'이 적용돼 특화된 외관 디자인과 고급 커뮤니티 시설을 갖췄으며, 청담동 핵심 입지에서 한강 뷰를 누릴 수 있다는 장점이 있다.

보류지 매각의 가장 큰 장점은 진입 장벽이 낮다는 점이다. 일반 분양과 달리 청약 통장이 필요 없으며, 만 19세 이상이면 거주지 제한 없이 누구나 입찰에 참여할 수 있다. 준공 후 매각이 진행되므로 실물을 직접 확인하고 계약이 가능하다.

다만 최고가 입찰 방식인 데다 입찰보증금과 계약금, 잔금 납부 일정이 촘촘해 자금 부담은 상당하다는 평가다. 한 정비업계 관계자는 "보류지는 규제를 피할 수 있다는 장점이 있지만, 가격과 자금 조달 여력을 충분히 따져본 뒤 접근해야 한다"고 말했다.

이번 보류지 매각에 대한 구체적인 입찰 일정, 예정 가격, 계약 조건 등이 담긴 공고문은 조달청 나라장터(누리장터)를 통해 확인할 수 있다. 조합 공식 유튜브 채널을 통해 매각 대상 가구의 내부 구조와 뷰가 담긴 상세 영상도 올라올 예정이다.

