2026.02.24 (화)
부동산 정책

"자율주행으로 대중교통 사각지대 줄인다" 국토부, 8개 지자체에 30억 투입

서울·강원 등 8개 지자체 선정
심야 DRT 및 운전석 없는 택시 등 도입
고속·장거리 화물운송 상용화도 촉진

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 정부가 대중교통 이용이 불편한 지역과 시간대의 이동 편의를 개선하기 위해 전국 8개 지방정부의 자율주행 서비스에 예산을 투입한다. 기존 여객 운송 서비스 확대를 넘어 고속 및 장거리 화물운송 분야로 자율주행 기술 적용을 넓혀 상용화를 앞당기는 데 초점을 맞췄다.

경기도 DRT [사진=경기도] 2025.06.30 sinnews7@newspim.com

24일 국토교통부는 교통이 불편한 지역과 시간대에 자율주행 서비스를 확대하기 위해 서울·강원·경남 등 8개 지방정부에 총 30억원을 지원한다고 밝혔다. 지역별 지원 규모는 서울 8억원, 대구 6억원, 경기 안양 4억5000만원과 판교 1억5000만원, 강원 강릉 3억원, 충북 혁신도시 1억5000만원, 충남 내포 1억5000만원, 경남 하동 1억5000만원, 제주 2억5000만원이다.

이번 '자율차 시범운행지구 서비스 지원사업'에서는 그간 서비스 체감도가 높았던 대중교통 사각지대를 중심으로 지원을 강화해 교통이 불편한 지역 주민들의 이동 편의를 높인다. 실제 설문조사 결과 만족 및 재이용 의사가 90% 이상이었으며, 하동의 경우 2025년 1월부터 6월까지 탑승객 수가 63% 증가했다.

화물운송 자율주행 서비스를 새롭게 지원해 고속·장거리 자율주행 서비스 상용화를 촉진한다. 올해 내로 국내 최초 유상 화물운송 허가가 예상된다.

올해 지원사업으로 선정된 지방정부별 주요 자율주행 서비스는 다음과 같다.

강원도는 올해 세계 최대 규모 국제 교통 행사로 자율주행·ITS 기술 전시 및 국제 컨퍼런스를 운영하는 ITS 세계총회 개최 예정지인 강릉에서 심야 자율주행 DRT 서비스를 최초로 운영한다. 강릉시 안목해변과 강릉역, 고속버스터미널 등 주요 교통 거점에서 많은 관광객과 국제행사 관계자들의 심야시간대 이동편의성을 개선한다.

경남도는 대중교통 여건이 열악한 농촌지역에서 높은 만족도를 보였던 하동 읍내 순환형 노선버스를 지속적으로 운영한다. 충북도는 혁신도시 내 국립 소방병원과 연계하는 노선, 제주도는 공항과 도심을 연결하는 노선에 자율주행 승합차를 운행해 지역주민 및 관광객의 이동편의성을 증진한다. 충남도는 내포신도시에 주거지역과 상업지역을 잇는 야간 순환버스를 도입해 퇴근 후 대중교통 공백을 해소할 예정이다.

서울시는 상암에서 시험운전자가 조수석에 착석해 비상시 대응하는 여객 운송 서비스인 운전석을 비운 자율주행택시를 국내 최초로 운영한다. 양천구에서는 교통약자를 지원하는 자율주행 셔틀을 도입할 계획이다. 경기도는 안양에서 주간 및 심야 노선버스 운영과 동시에 신규 노선(관악역~안양수목원)에서 교통 혼잡 상태의 자율주행 셔틀 실증에 도전한다. 판교에서는 기존의 근로자 이동편의를 위한 자율주행 노선버스에 자율주행 DRT(수요응답형 교통)를 연계한다.

대구시는 우체국 등 공공 및 풀필먼트 센터, 대구물류센터 등 민간을 경유하는 물류거점 간 미들마일(제조공장과 물류센터 사이의 배송) 고속주행 화물서비스를 도입한다. 라스트마일(물류 센터에서 고객의 문 앞까지 상품을 전달하는 최종 배송 단계)과 연계하는 실증을 통해 과속·피로감 없는 안전한 운송환경을 조성한다. 또 운송비용 절감이 기대되는 자율주행 기술의 화물운송 분야 상용화 가능성을 확인한다.

임월시 국토부 자율주행정책과장은 "자율주행 기술은 교통취약 지역·시간대의 여객 운송 측면에서 특히 국민 체감도가 높으며, 화물 운송에서의 활용도 목전에 두고 있는 상황"이라며 "대중교통 여건이 열악한 농촌 지역과 심야·야간 시간대 도심지의 이동수단 부족 문제를 해소해 국민의 이동 편의성을 개선하겠다"고 말했다.

chulsoofriend@newspim.com

