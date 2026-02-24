李대통령 "외국인 관광객 80%가 서울 편중…지방 중심 대전환 필요"

"지역 맞춤형 관광 상품 개발"

"교통·숙박·결제 등 불편 해소"

"바가지·과도한 호객 행위 뿌리 뽑아야"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 24일 "관광객 80%가 서울로 편중되는 불균형에서 벗어나야 한다"라며 지방 중심의 관광산업 대전환을 관계 부처에 요청했다.

이 대통령은 이날 오전 청와대 세종실에서 6회 국무회의를 주재하면서 "지역 맞춤형 관광 상품 개발과 함께 교통, 숙박, 결제까지 고질적인 불편 해소에 정책적 노력을 모아 달라"며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령이 24일 오전 청와대 세종실에서 6회 국무회의를 열고 국민의례를 하고 있다. [사진=KTV] 2026.02.24 pcjay@newspim.com

이 대통령은 "바가지 요금이나 과도한 호객 행위와 같은 시대착오적인 악습도 뿌리를 뽑아야 한다"라며 "전국이 함께 만드는 K-관광 강국 대한민국 실현을 위해 중앙과 지방, 민과 관, 모두의 적극적인 소통을 부탁한다"라고 당부했다.

이 대통령은 "K-컬쳐의 열풍에 힘입어 지난해 우리나라를 찾은 외국인 관광객이 1900만 명에 육박하며 사상 최고치를 갱신했다"며 "이번 설 연휴 기간에도 면세점이나 백화점 등에서 외국인 매출이 폭발적으로 늘었다고 한다"고 설명했다.

이 대통령은 "이런 흐름을 우리 관광산업의 질적 도약으로 삼자"고 덧붙였다.

pcjay@newspim.com