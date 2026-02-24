삼진제약, 3세대 뇌전증 치료제 '브리세탐 정' 출시

과민성 부작용 획기적 개선

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 삼진제약은 3세대 뇌전증 치료제 '브리세탐 정(성분명 브리바라세탐)'을 지난 22일 국내 출시했다고 밝혔다.

브리세탐 정은 기존 뇌전증 치료제 '레비티라세탐'의 약물 구조를 개선한 차세대 치료제로, 해외에서는 널리 처방되고 있으나 국내에는 오리지널 의약품이 도입되지 않아 환자들이 최신 치료 혜택을 받는 데 제한이 있었다.

브리세탐정 [사진=삼진제약]

삼진제약은 의약품 시장조사기관 유비스트(UBIST) 기준 뇌전증 치료제 제네릭 시장 원외 처방 1위 품목인 '에필라탐 정(레비티라세탐)'을 보유하고 있다. 회사는 2024년 독자 기술로 레비티라세탐 원료를 국산화하고 자체 생산 체계를 구축했으며, 이를 기반으로 브리세탐 정 출시 기반을 마련했다.

브리세탐 정은 뇌내 시냅스 소포 단백질 SV2A에 작용하는 기존 기전을 유지하면서도 신경계 이상반응과 약물 순응도 문제를 개선한 것이 특징이다. 임상 연구 결과에 따르면 브리세탐 투여군의 신경계 이상반응 발생률은 7.6%로, 레비티라세탐 투여군(13.9%) 대비 낮았다. 특히 과민성(Irritability) 부작용 발생률도 1.7%로 기존 치료제(4.2%)보다 감소한 것으로 나타났다.

복약 편의성도 개선됐다. 브리세탐 정은 신장 기능 장애 환자에서도 별도의 용량 조절 없이 처방이 가능해, 고령 환자 등 다양한 환자군에서 안전하고 편리한 치료가 가능하다.

실제 진료 환경에서의 치료 유지율도 높게 나타났다. 브리세탐 처방 환자의 약 71.1%가 12개월간 치료를 지속했으며, 60개월 장기 추적 관찰에서도 54.4%의 치료 유지율을 보였다. 이는 만성 질환 치료에서 중요한 약물 순응도 측면에서 긍정적인 결과로 평가된다.

브리세탐 정은 10mg, 25mg, 50mg, 100mg 등 다양한 용량으로 출시돼 환자 상태에 따른 맞춤형 처방이 가능하다.

김상진 삼진제약 사장은 "브리세탐 정 출시를 통해 최신 치료 혜택을 받기 어려웠던 국내 뇌전증 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공할 수 있게 됐다"며 "브리세탐 정이 기존 치료제의 한계를 개선한 치료제로서 새로운 치료 표준으로 자리매김할 것으로 기대한다"고 말했다.

