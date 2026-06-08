젠슨 황, 국내 스타트업 지원 약속..."韓 AI 미래 밝아"

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황 CEO, 코리아 AI 에코시스템 리셉션 참석

김성훈 대표 "스타트업에 큰 도움...GPU 지원 희망"

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)가 한국 AI(인공지능) 생태계의 성장 가능성을 높게 평가하며 국내 스타트업에 대한 지원 의지를 밝혔다.

8일 젠슨 황 CEO는 이날 저녁 서울 중구 소재 신라호텔에서 열린 '코리아 AI 에코시스템 리셉션'에 참석했다. 이번 행사에는 약 200명 규모의 비공개 초청 행사로 진행됐으며, 국내 주요 대기업 경영진과 AI·로봇 기업 관계자들이 동석했다.

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 젠슨 황 엔비디아 CEO(최고경영자)가 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.06.08 stpoemseok@newspim.com

특히 이번 행사에 업스테이지, 프랜들리AI, 트웰브랩스 등 국내 AI 스타트업들이 초청된 것으로 알려지면서 업계의 기대감이 고조됐다. 한국 스타트업 생태계가 엔비디아의 차세대 피지컬 AI 거점으로 자리매김할 경우 GPU(그래픽 처리 장치) 인프라 확보는 물론 투자 유치와 글로벌 네트워크 확대 등 다양한 측면에서 수혜가 기대된다는 분석이다.

한 스타트업 관계자는 "엔비디아와의 협력 자체만으로도 국내 스타트업을 바라보는 시장의 시각이 달라질 수 있다"며 "특히 AI 개발에 필수적인 GPU 등 핵심 인프라를 보다 안정적으로 확보할 수 있다는 점에서 기대가 크다"고 말했다.

이날 황 CEO도 국내 AI 스타트업의 가치에 대해 호평하면서 아낌없는 지원을 약속했다. 황 CEO는 "한국의 스타트업 생태계는 미래가 매우 밝다"며 "이 AI 생태계를 지원해야 한다"고 밝혔다.

그러면서 "많은 AI 스타트업들과 벤처캐피털(VC)이 여기 있다"며 "이 모든 것을 한국을 위한 하나의 생태계로 묶는 것, 그것이 우리가 지원할 수 있는 방법"이라고 덧붙였다.

김성훈 업스테이지 대표는 행사 이후 기자들을 만난 자리에서 "여기 초대된 회사들에 대해 투자를 권고했다"며 "참석한 회사들에 너무 큰 도움이 됐을 것"이라고 말했다.

엔비디와의 협력 방안을 묻는 질문에는 "GPU를 많이 받고 싶다"고 답했다.

stpoemseok@newspim.com