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2026.06.08 (월)
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젠슨 황 만나는 K-스타트업…피지컬 AI 생태계 성장 기대

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  • 젠슨 황 엔비디아 CEO가 8일 국내 AI·로봇 스타트업들과 만나 투자·협력을 논의했다.
  • 국내 스타트업들은 GPU 인프라 확보와 글로벌 네트워크, 투자 유치 등 실질적 지원 효과를 기대하고 있다.
  • 반면 엔비디아 플랫폼 종속 심화로 독자 기술 경쟁력 약화와 이탈 비용 증가 등 장기 리스크 우려도 제기됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

고성능 GPU 확보 길 열리나…스타트업 기대감 고조
업계 관계자 "빅테크 인증 효과로 투자 심리 개선될 것"
"공급·가격 결정권 집중 우려"...생태계 편입 경계론도

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 마지막 일정으로 국내 인공지능(AI)·로봇 스타트업들과 만난다. 업계는 이번 만남이 엔비디아의 한국 스타트업 생태계 공략을 강화하는 동시에, 피지컬 AI와 산업 AI 분야에서 투자 및 기술 협력 논의를 구체화하는 계기가 될 것으로 보고 있다.

다만 일각에서는 국내 AI·로봇 스타트업들이 엔비디아 생태계에 대한 의존도를 지나치게 높일 수 있다는 우려도 나온다. 엔비디아의 GPU(그래픽처리장치)와 소프트웨어 플랫폼은 기술 개발과 글로벌 시장 진출에 유리한 환경을 제공하지만, 특정 기업의 기술 표준에 대한 의존이 심화될 경우 장기적으로 독자 기술 경쟁력 확보와 플랫폼 주도권 강화에 제약 요인으로 작용할 수 있다는 지적이다.

◆ 1주일 만에 K-스타트업 만난 젠슨 황…업계 "투자·인프라 지원 기대"

8일 업계에 따르면 젠슨 황 CEO는 이날 저녁 신라호텔에서 개최되는 '코리아 AI 에코시스템 리셉션'에 참석해 국내 AI·로봇 관련 기업들과 만날 예정이다. 특히 참석 기업에는 업스테이지, 프렌들리AI, 트웰브랩스 등 다수의 스타트업이 포함된 것으로 알려졌다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 오전 서울 여의도 LG트윈타워에 들어서고 있다. 2026.06.08 ryuchan0925@newspim.com

황 CEO는 불과 1주일 전 대만 타이베이에서 '코리아 파트너 나이트'를 통해 한국 스타트업들과 이미 한 차례 접촉한 바 있다. 이는 엔비디아가 삼성·SK 등 대기업 중심의 공급망 파트너십을 넘어 한국 스타트업 생태계를 차세대 피지컬 AI 전진 기지로 적극 공략하고 있음을 시사한다.

업계 관계자는 "엔비디아가 피지컬 AI 개발 플랫폼 '옴니버스'를 중심으로 관련 기술 고도화에 속도를 내고 있다"며 "옴니버스가 글로벌 산업 표준으로 자리 잡기 위해서는 다양한 기업과 개발 생태계의 참여가 필수적"이라고 말했다.

그러면서 "이번 간담회는 단순한 네트워킹 차원을 넘어 한국의 AI·로봇 스타트업 생태계를 엔비디아 플랫폼 안으로 끌어들이고, 한국을 차세대 피지컬 AI 전진 기지로 육성하려는 전략적 포석으로 볼 수 있다"고 덧붙였다.

스타트업계는 엔비디아와의 협력 확대를 긍정적으로 받아들이는 분위기다. 인프라 확보, 투자 유치, 글로벌 기술 생태계와의 네트워크 확대, 엔비디아 파트너사라는 브랜드 신뢰도 확보 등 다양한 이점을 제공받을 수 있기 때문이다.

스타트업들이 가장 큰 이점으로 꼽는 것은 GPU 인프라의 안정적인 확보다. 그동안 국내 AI 스타트업들은 고성능 GPU 수급난과 높은 비용 부담으로 서비스 개발과 모델 학습에 어려움을 겪어왔는데, 엔비디아와의 협력을 통해 이러한 인프라 문제를 보다 안정적이고 구조적으로 해소할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

투자 측면에서도 긍정적인 효과가 기대된다. 엔비디아의 직·간접적인 지원은 국내 AI 스타트업의 기업가치(밸류에이션)를 재평가받는 계기가 될 수 있다. 실제로 엔비디아의 투자 조직인 엔벤처스(NVentures)가 포인트투테크놀로지와 트웰브랩스 등에 투자한 사례는 한국 AI 기술력에 대한 글로벌 빅테크의 신뢰를 보여주는 사례로 평가된다.

업계에서는 이러한 움직임이 국내 벤처캐피탈의 투자 심리를 개선하고 해외 자본 유입을 촉진하는 효과로 이어질 것으로 보고 있다.

한 스타트업 관계자는 "엔비디아와의 협력 자체만으로도 국내 스타트업을 바라보는 시장의 시각이 달라질 수 있다"며 "특히 AI 개발에 필수적인 GPU 등 핵심 인프라를 보다 안정적으로 확보할 수 있다는 점에서 기대가 크다"고 말했다.

◆ 엔비디아 협력의 그림자…플랫폼 종속 우려 상존

엔비디아와 국내 스타트업 간 협력 확대에 대한 우려의 목소리도 나온다. 엔비디아가 여전히 AI 반도체 시장의 강자로 평가받고 있지만, 경쟁이 심화하는 상황에서 특정 기업의 기술·플랫폼 생태계에 과도하게 의존할 경우 장기적으로 독자적인 기술 경쟁력 확보에 제약이 될 수 있다는 분석이다.

현재 엔비디아가 한국 스타트업의 제조 데이터와 피지컬 AI 역량을 필요로 하지만, 이는 엔비디아가 원하는 자산을 확보하면 소멸하고 스타트업의 종속만 누적되는 비대칭 구조다. 특히 생태계에 깊이 편입될수록 이탈 비용이 기하급수적으로 높아져, 엔비디아가 장당 적게는 수천만원에서 많게는 1억원의 초과 마진을 유지하며 단가 인상이나 공급 할당량을 무기화할 가능성도 배제할 수 없다.

업계 관계자는 "현재는 엔비디아 역시 국내 스타트업들이 보유한 기술력과 데이터, 고객 기반이 필요한 만큼 비교적 대등한 위치에서 협상이 가능하다"며 "다만 엔비디아 생태계에 깊이 편입될수록 가격 정책이나 기술 로드맵 변화에 대응할 수 있는 선택지가 줄어들 수 있다"고 말했다.

이어 "단기적으로는 분명한 이점이 있지만 장기적으로는 특정 기업에 대한 의존도가 지나치게 높아질 수 있다는 점에서 우려가 있다"고 덧붙였다.

stpoemseok@newspim.com

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육군 제복 10년 만에 전면 개편 착수 [서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 육군이 10년 가까이 변화가 없던 제복 체계를 전면 재설계하기 위해 전문 디자인 기관과 협력에 나섰다.  육군은 지난 5일 충남 계룡대에서 한국공예·디자인문화진흥원(공진원)과 '육군 제복 디자인 개발'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 7일 밝혔다. 이번 협약은 공진원이 추진하는 '2026년 공공디자인 컨설팅 사업'에 '육군 제복류 디자인 개발 사업'이 선정되면서 성사됐다. 공진원은 문화체육관광부 산하 공공기관으로, 공공 영역 디자인 개선 사업을 총괄해 온 전문 기관이다. 지난 2월 27일 서울 노원구 육군사관학교에서 열린 제82기 졸업식에서 졸업생들이 졸업을 자축하며 정모를 높이 던지고 있다. [사진=국방부] 2026.02.27 photo@newspim.com 양측은 이번 협약을 통해 ▲육군 정복 ▲근무복 ▲육군사관학교 생도 정복을 핵심 협력 분야로 설정했다. 특히 제복에 담긴 상징성과 기능성, 착용 편의성, 대외 이미지까지 종합적으로 검토해 '미래형 육군 이미지'를 반영한 디자인 개선 방향을 도출할 계획이다. 육군 제복 체계는 2016년 개정 이후 약 10년간 큰 변화 없이 유지돼 왔으며, 육사 생도 정복은 1970년대 개정 이후 사실상 반세기 가까이 유지된 상태다. 이번 개편에서 가장 관심이 집중되는 부분은 육군사관학교 정복이다. 정부가 육·해·공군 사관학교 통합을 검토하는 상황에서, 각 군의 정체성을 상징하는 제복 체계 역시 재편 압력을 받을 가능성이 크기 때문이다. 군 안팎에서는 "제복은 단순 복장이 아니라 군 정체성과 역사, 지휘 체계와 군의 정체성을 보여준다"라는 말이 나오는 만큼, 사관학교 통합 논의에서 핵심 쟁점으로 떠오를 수 있다는 분석이 나온다. 육군은 이번 협약을 계기로 단순한 디자인 변경을 넘어 장기적인 제복 발전 로드맵 수립에 착수할 방침이다. 기능성 소재 적용, 체형 다양성 반영, 근무 환경별 최적화 등 실질적 개선 요소도 함께 검토된다. 특히 병력 구조 변화와 복무 환경 개선 흐름을 반영해 '착용 만족도'를 핵심 지표로 설정할 것으로 알려졌다. 김진평 육군본부 인사근무과장(대령)은 "전문기관의 체계적인 컨설팅과 지원을 통해 육군 구성원에게는 자부심을, 국민에게는 품격 있고 신뢰받는 이미지를 제공할 수 있는 제복 체계를 구축하겠다"고 밝혔다. 군 안팎에서는 이번 사업이 단순한 복제 개편을 넘어, 향후 10~20년간 육군 브랜드 이미지와 대외 인식을 좌우할 '장기 프로젝트'가 될 것으로 보고 있다. 사관학교 통합이 현실화될 경우, 제복 디자인이 군 조직 개편 방향을 보여주는 상징이 될 가능성이 크다. gomsi@newspim.com 2026-06-08 12:05
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오세훈·추경호 재판 이번주 재개 [서울=뉴스핌] 이바름 기자 =  6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번주 재개된다. 8일 법조계에 따르면 서울중앙지법 형사합의22부(재판장 조형우)는 오는 10일 오세훈 서울시장과 강철원 전 서울시 정무부시장, 사업가 김한정 씨의 정치자금법 위반 혐의에 대한 공판기일을 연다. 오세훈·추경호 등 6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번 주 재개된다. 사진은 오세훈 서울시장 당선인이 지난 4일 오전 서울시청으로 들어서며 직원들에게 인사말을 하는 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 지난 4월 22일 이후 49일 만의 속행공판이다. 재판부는 오 시장의 지선 일정을 고려해 당초 5월로 잡혔던 공판기일을 지선 이후로 연기한 바 있다. 오 시장에 대한 구형은 내주로 전망되고 있다. 오는 17일 결심공판이 진행될 예정인 가운데, 이날 오 시장에 대한 피고인 신문 및 민중기 특별검사팀의 최종의견 진술과 구형, 오 시장의 최후진술 등이 이뤄질 전망이다. 오 시장은 지난 2021년 4월 7일 서울시장 보궐선거를 앞두고 정치브로커인 명태균 씨로부터 10회에 걸쳐 공표·비공표 여론조사를 전달받고, 후원자인 김씨에게 3300만 원을 대납토록 한 혐의를 받고 있다. 오세훈·추경호 등 6·3 전국동시지방선거로 미뤄졌던 정치인들의 재판이 이번 주 재개된다. 사진은 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 지난달 23일 오후 대구 북구 칠성종합시장 앞에서 열린 유세현장에서 지지를 호소하고 있는 모습. [사진 = 뉴스핌DB] 추경호 대구시장 당선인의 내란 중요임무 종사 사건도 같은 날 열린다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 10일 추 당선인의 내란 중요임무 종사 혐의를 공판을 진행한다. 추 당선인은 지난달 13일 법정에 출석했지만, 같은달 28일 공판준비기일에는 출석하지 않았다. 재판부는 지난 4월 추 당선인에게 지방선거가 끝나면 매주 한 차례씩 공판을 진행할 예정이라고 밝힌 바 있다. 추 당선인은 12·3 비상계엄 당시 국민의힘 원내대표로서 윤석열 전 대통령 측으로부터 계엄에 협조해달라는 요청을 받은 뒤 의원총회 장소를 수 차례 변경하는 방식으로 계엄 해제 표결을 방해한 혐의를 받는다. right@newspim.com 2026-06-08 10:20

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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