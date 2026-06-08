젠슨 황 만나는 K-스타트업…피지컬 AI 생태계 성장 기대

고성능 GPU 확보 길 열리나…스타트업 기대감 고조

업계 관계자 "빅테크 인증 효과로 투자 심리 개선될 것"

"공급·가격 결정권 집중 우려"...생태계 편입 경계론도

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 방한 마지막 일정으로 국내 인공지능(AI)·로봇 스타트업들과 만난다. 업계는 이번 만남이 엔비디아의 한국 스타트업 생태계 공략을 강화하는 동시에, 피지컬 AI와 산업 AI 분야에서 투자 및 기술 협력 논의를 구체화하는 계기가 될 것으로 보고 있다.

다만 일각에서는 국내 AI·로봇 스타트업들이 엔비디아 생태계에 대한 의존도를 지나치게 높일 수 있다는 우려도 나온다. 엔비디아의 GPU(그래픽처리장치)와 소프트웨어 플랫폼은 기술 개발과 글로벌 시장 진출에 유리한 환경을 제공하지만, 특정 기업의 기술 표준에 대한 의존이 심화될 경우 장기적으로 독자 기술 경쟁력 확보와 플랫폼 주도권 강화에 제약 요인으로 작용할 수 있다는 지적이다.

◆ 1주일 만에 K-스타트업 만난 젠슨 황…업계 "투자·인프라 지원 기대"

8일 업계에 따르면 젠슨 황 CEO는 이날 저녁 신라호텔에서 개최되는 '코리아 AI 에코시스템 리셉션'에 참석해 국내 AI·로봇 관련 기업들과 만날 예정이다. 특히 참석 기업에는 업스테이지, 프렌들리AI, 트웰브랩스 등 다수의 스타트업이 포함된 것으로 알려졌다.

[서울=뉴스핌] 류기찬 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 8일 오전 서울 여의도 LG트윈타워에 들어서고 있다. 2026.06.08 ryuchan0925@newspim.com

황 CEO는 불과 1주일 전 대만 타이베이에서 '코리아 파트너 나이트'를 통해 한국 스타트업들과 이미 한 차례 접촉한 바 있다. 이는 엔비디아가 삼성·SK 등 대기업 중심의 공급망 파트너십을 넘어 한국 스타트업 생태계를 차세대 피지컬 AI 전진 기지로 적극 공략하고 있음을 시사한다.

업계 관계자는 "엔비디아가 피지컬 AI 개발 플랫폼 '옴니버스'를 중심으로 관련 기술 고도화에 속도를 내고 있다"며 "옴니버스가 글로벌 산업 표준으로 자리 잡기 위해서는 다양한 기업과 개발 생태계의 참여가 필수적"이라고 말했다.

그러면서 "이번 간담회는 단순한 네트워킹 차원을 넘어 한국의 AI·로봇 스타트업 생태계를 엔비디아 플랫폼 안으로 끌어들이고, 한국을 차세대 피지컬 AI 전진 기지로 육성하려는 전략적 포석으로 볼 수 있다"고 덧붙였다.

스타트업계는 엔비디아와의 협력 확대를 긍정적으로 받아들이는 분위기다. 인프라 확보, 투자 유치, 글로벌 기술 생태계와의 네트워크 확대, 엔비디아 파트너사라는 브랜드 신뢰도 확보 등 다양한 이점을 제공받을 수 있기 때문이다.

스타트업들이 가장 큰 이점으로 꼽는 것은 GPU 인프라의 안정적인 확보다. 그동안 국내 AI 스타트업들은 고성능 GPU 수급난과 높은 비용 부담으로 서비스 개발과 모델 학습에 어려움을 겪어왔는데, 엔비디아와의 협력을 통해 이러한 인프라 문제를 보다 안정적이고 구조적으로 해소할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

투자 측면에서도 긍정적인 효과가 기대된다. 엔비디아의 직·간접적인 지원은 국내 AI 스타트업의 기업가치(밸류에이션)를 재평가받는 계기가 될 수 있다. 실제로 엔비디아의 투자 조직인 엔벤처스(NVentures)가 포인트투테크놀로지와 트웰브랩스 등에 투자한 사례는 한국 AI 기술력에 대한 글로벌 빅테크의 신뢰를 보여주는 사례로 평가된다.

업계에서는 이러한 움직임이 국내 벤처캐피탈의 투자 심리를 개선하고 해외 자본 유입을 촉진하는 효과로 이어질 것으로 보고 있다.

한 스타트업 관계자는 "엔비디아와의 협력 자체만으로도 국내 스타트업을 바라보는 시장의 시각이 달라질 수 있다"며 "특히 AI 개발에 필수적인 GPU 등 핵심 인프라를 보다 안정적으로 확보할 수 있다는 점에서 기대가 크다"고 말했다.

◆ 엔비디아 협력의 그림자…플랫폼 종속 우려 상존

엔비디아와 국내 스타트업 간 협력 확대에 대한 우려의 목소리도 나온다. 엔비디아가 여전히 AI 반도체 시장의 강자로 평가받고 있지만, 경쟁이 심화하는 상황에서 특정 기업의 기술·플랫폼 생태계에 과도하게 의존할 경우 장기적으로 독자적인 기술 경쟁력 확보에 제약이 될 수 있다는 분석이다.

현재 엔비디아가 한국 스타트업의 제조 데이터와 피지컬 AI 역량을 필요로 하지만, 이는 엔비디아가 원하는 자산을 확보하면 소멸하고 스타트업의 종속만 누적되는 비대칭 구조다. 특히 생태계에 깊이 편입될수록 이탈 비용이 기하급수적으로 높아져, 엔비디아가 장당 적게는 수천만원에서 많게는 1억원의 초과 마진을 유지하며 단가 인상이나 공급 할당량을 무기화할 가능성도 배제할 수 없다.

업계 관계자는 "현재는 엔비디아 역시 국내 스타트업들이 보유한 기술력과 데이터, 고객 기반이 필요한 만큼 비교적 대등한 위치에서 협상이 가능하다"며 "다만 엔비디아 생태계에 깊이 편입될수록 가격 정책이나 기술 로드맵 변화에 대응할 수 있는 선택지가 줄어들 수 있다"고 말했다.

이어 "단기적으로는 분명한 이점이 있지만 장기적으로는 특정 기업에 대한 의존도가 지나치게 높아질 수 있다는 점에서 우려가 있다"고 덧붙였다.

stpoemseok@newspim.com