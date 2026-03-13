HD현대·HJ중공업 '조선 동맹'…군산조선소 정상화 위해 손잡았다

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = HD현대중공업과 HJ중공업이 협력해 군산조선소 정상화에 나선다. 대형 조선사와 중형 조선사의 협력 모델을 통해 생산기지를 되살리고 국내 조선 산업 경쟁력을 강화하겠다는 구상이다.

HD현대중공업은 13일 에코프라임마린퍼시픽 유한회사와 군산조선소 자산 양수도를 위한 합의각서(MOA·Memorandum of Agreement)를 체결했다고 밝혔다. 에코프라임마린퍼시픽은 동부건설 컨소시엄이 HJ중공업 인수를 위해 설립한 투자 목적 법인이다.

에코프라임마린퍼시픽은 HD현대중공업과 '군산조선소 자산양수도를 위한 합의각서'를 체결했다. 김익수 에코프라임마린퍼시픽 부사장(왼쪽), 최한내 HD현대중공업 기획부문장. [사진=에코프라임마린퍼시픽 ]

양사는 이날 서울 용산에 위치한 에코프라임마린퍼시픽 본사에서 합의각서를 체결했으며, 향후 실사를 거쳐 최종 계약을 체결할 예정이다. 매각 대상은 군산조선소 관련 부동산과 동산 등 일체의 유형자산이다. 계약 금액은 실사 종료 후 감정평가를 통해 기본 자산가액을 산정한 뒤 협의를 거쳐 확정된다.

군산조선소는 HD현대중공업이 2010년 전북 군산국가산업단지 내 약 180만㎡ 규모로 건립한 조선소다. 조선업 불황과 수주 감소 여파로 2017년 가동이 중단됐지만, 2022년 10월부터 부분 재가동에 들어가 선박 블록 생산을 중심으로 운영돼 왔다.

이번 거래가 성사될 경우 군산조선소는 HJ중공업 계열로 편입돼 신규 선박 건조 기능을 회복할 것으로 기대된다. 특히 HD현대중공업은 향후 3년간 자사의 블록 제작 물량을 군산조선소에 발주하고, 설계 용역과 원자재 구매 대행, 자동화·스마트 조선소 관련 기술 지원 등을 제공하기로 했다.

현대중공업 군산조선소 [사진= 현대중공업]

HD현대중공업 관계자는 "자산 양수도를 통해 향후 군산조선소에서 신조가 가능해질 것으로 기대한다"며 "양수 이후에도 현재와 동일한 수준의 블록을 지속 공급받기로 한 만큼 HD현대중공업, 에코프라임마린퍼시픽, 군산시 모두가 윈윈할 수 있을 것"이라고 말했다.

군산조선소는 국내 최대 수준의 조선 인프라도 갖추고 있다. 약 700m 길이의 도크와 1650톤급 골리앗 크레인, 약 1.4km 길이의 안벽 등을 보유해 대형 선박 동시 건조가 가능한 구조다. 연간 조립량은 약 25만톤 규모로 18만톤급 벌크선을 기준으로 최대 12척을 건조할 수 있는 생산능력을 갖췄다.

지역사회도 기대감을 드러내고 있다. 전북상공회의소협의회 관계자는 "군산조선소가 정상화되면 지역경제 활성화의 마중물이 될 것"이라며 "정부와 지자체의 지원이 이어진다면 국가 대표급 조선소로 성장할 수 있을 것"이라고 말했다.

업계에서는 이번 협력이 대형 조선사와 중형 조선사가 생산과 기술을 분담하는 새로운 협력 모델이 될 수 있다는 평가도 나온다. HD현대중공업의 기술력과 HJ중공업의 생산 기반이 결합될 경우 국내 조선 산업의 생산 역량을 확대하고 'K-조선' 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 기대된다.

