모티바코리아, 김기갑 원장 KOM 위촉

임상 사례·수술 경험 바탕 의료진 간 학술 교류 역할

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 글로벌 의료기기 가슴보형물 브랜드 모티바코리아는 유앤유성형외과 김기갑 대표원장을 KOM(핵심 의견 전문가)으로 위촉했다고 13일 밝혔다.

회사에 따르면 모티바 KOM은 실제 임상 경험을 바탕으로 수술 접근 방식과 임상적 판단 기준에 대한 의견을 제시하고 의료진 간 임상 경험과 관점을 공유하는 역할이다. 임상 데이터를 기반으로 실제 진료 환경에서 적용되는 수술 접근 방식과 판단 기준에 대한 다양한 관점을 의료진들과 공유하며 국내외 의료진 간 학술 교류에도 참여하게 된다.

특히 환자 상태에 따른 수술 전략 선택, 조직 보존과 수술 결과 사이의 균형, 새로운 수술 접근 방식의 적용 기준 등 실제 임상에서 필요한 다양한 판단 기준을 경험을 기반으로 제시하고 이를 의료진들과 공유하는 것이 주요 특징이다.

[사진=모티바코리아]

모티바 KOM으로 위촉된 김기갑 원장은 가슴성형 분야에서 다양한 임상 사례와 수술 경험을 바탕으로 환자 상태에 따른 수술 접근 방식과 임상적 판단 기준에 대해 꾸준히 의견을 제시해 온 점이 높이 평가됐다. 김기갑 원장은 향후 국내외 의료진 간 학술 교류와 의견 교환 활동에 참여하며 실제 진료 현장에서 축적된 임상 사례와 수술 경험을 중심으로 다양한 임상적 관점을 공유할 예정이다.

모티바코리아 관계자는 "임상 경험을 기반으로 수술 접근과 판단 기준에 대한 의견을 공유하는 의료진 간 교류는 의료 기술 발전과 안전한 수술 환경 조성에 중요한 의미가 있다"며 "앞으로도 국내 의료진과의 협력을 통해 임상 경험과 데이터를 기반으로 한 학술 교류와 지식 공유 활동을 이어갈 계획"이라고 밝혔다.

한편 모티바코리아는 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받은 글로벌 가슴보형물 브랜드로, 전 세계 의료진들과 학술 교류와 연구 활동을 이어오고 있다. 관계사인 인크레더블버즈 역시 이러한 글로벌 의료기기 사업 경험을 기반으로 의료 및 헬스케어 분야 사업을 전개하고 있다.

nylee54@newspim.com