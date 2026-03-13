오에스피, 칠레서 '인디고' 전 제품군 수출 승인 획득

시설 승인 면제 파격 혜택…미주지역 공략 본격화



[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 프리미엄 펫푸드 전문기업 오에스피는 칠레 농축산청(SAG)으로부터 자사 브랜드 '인디고(INDIGO)'의 전 제품군에 대한 공식 수출 승인을 획득했다고 13일 밝혔다.

회사에 따르면 최근 칠레 SAG로부터 건식 사료(INDIGO Bionutrition), 고양이용 습식 캔(INDIGO Cat Can), 반려동물 전용 유산균(INDIGO Pet Origin Probiotics) 등 주요 제품 라인업에 대한 세 건의 공식 결의문을 수령했다.

특히 이번 승인의 핵심은 오에스피의 제조 공정이 칠레 정부로부터 '시설 승인 요건 면제'를 받았다는 점이다. 이는 SAG가 오에스피의 생산 공정 모노그래프를 정밀 분석한 결과 제품 제조 과정에서 질병 유입 리스크를 완벽히 차단하고 있음을 공식적으로 인정한 결과다. 이로써 오에스피는 까다로운 현지 검역 절차를 간소화하고 보다 신속하게 제품을 공급할 수 있는 발판을 마련했다.

또한 상세 승인 내역을 살펴보면 기능성 건식 사료인 '인디고 바이오뉴트리션(INDIGO Bionutrition)' 8종이 포함돼 장 건강, 관절, 피부, 체중 조절, 저알러지 등 개와 고양이를 아우르는 맞춤형 솔루션을 제공하게 됐다. 고양이용 습식 캔 6종은 36개월이라는 안정적 유통기한을 승인받아 원거리 해상 운송 및 현지 재고 관리에서 경쟁력을 확보했다. 전략 제품인 '인디고 펫 오리진 유산균' 2종까지 승인 목록에 이름을 올리며 프리미엄 영양제 시장까지 공략 범위를 넓혔다.

OSP CI (사진=OSP)

오에스피 관계자는 "칠레는 미주지역 국가 중에서도 위생 및 검역 기준이 매우 엄격한 국가로 통하는데 이번 SAG의 전폭적인 승인은 오에스피의 생산 설비와 품질 관리 시스템이 글로벌 최고 수준임을 다시 한번 입증한 것"이라며 "칠레를 거점으로 아르헨티나, 브라질 등 인접 미주지역 국가로의 브랜드 확장을 가속화할 계획"이라고 전했다.

한편 오에스피는 이번 승인에 따라 미주지역 현지 파트너사와 함께 본격적인 현지 마케팅 및 유통망 확장에 나설 예정이다.

nylee54@newspim.com