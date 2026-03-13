쎄노텍, 中 인포와 분쇄기술센터 설립…배터리 소재 공략

전고체·실리콘 음극재 나노 분쇄·분산 통합 솔루션 제공

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = 첨단 세라믹 복합 소재 전문기업 쎄노텍은 중국 글로벌 비드밀 기업 인포와 차세대 배터리 소재 공정 기술 협력을 위한 'CENOTEC-INFOR 분쇄기술센터(가칭)' 설립 사업 협력 계약을 체결했다고 13일 밝혔다.

회사에 따르면 이번 협약은 지난 11일 서울 코엑스에서 열린 '인터배터리 2026' 전시회 현장에서 체결됐다. 배터리 소재의 미세 분쇄 및 분산 기술 수요가 증가함에 따라 인포와 분쇄기술센터를 설립하고 양사의 장비와 소재 기술을 결합한 통합 공정 솔루션을 제공하는 데 목적을 두고 있다.

특히 최근 전고체 전해질, 실리콘 음극재 등 차세대 배터리 소재의 상용화가 가속화되면서 소재 입자를 나노 단위로 균일하게 미세화하고 안정적으로 분산하는 공정 기술의 중요성이 높아지고 있다. 이러한 공정에 활용되는 비드밀은 세라믹 비드를 활용해 소재를 미세하게 분쇄·분산하는 습식 공정 장비로 배터리 소재의 입자 크기와 균일도를 제어하는 핵심 공정 장비로 평가된다.

쎄노텍 이주성 대표(왼쪽)와 중국 인포 기업 대표 양야니(杨亚妮). [사진=쎄노텍]

이에 따라 양사는 비드밀 장비 기술과 세라믹 비드 소재 기술을 결합해 고객 맞춤형 분쇄 테스트와 공정 최적화 솔루션을 제공할 계획이다. 이번 계약을 통해 설립되는 분쇄기술센터는 쎄노텍의 함안 본사 내에 위치할 예정이며 국내외 배터리 소재 기업과 공동 고객을 대상으로 분쇄 테스트와 공정 최적화 서비스를 제공하는 역할을 수행하게 된다.

인포는 LPM-1, LPM-60 등 6종의 비드밀 장비와 운영 노하우를 제공하고 쎄노텍은 센터 운영 인프라와 고품질 세라믹 비드를 기반으로 소재 특성에 맞는 분쇄 테스트와 공정 조건 최적화를 지원할 방침이다. 이를 통해 양사는 비드밀 장비와 세라믹 비드를 결합한 공정 솔루션을 제공하고 장비 판매와 비드 소재 판매 간 시너지를 확대할 계획이다.

또한 양사는 계약 기간인 5년 동안 상호 제품을 우선적으로 추천하는 일대일 전략적 파트너십을 유지하기로 했다. 인포가 국내 리튬인산철(LFP) 양극재 양산 라인에 1000L급 대형 비드밀을 최초로 공급한 경험을 보유하고 있는 만큼 분쇄기술센터를 통한 공정 테스트의 기술 신뢰도도 높아질 것으로 기대된다. 이를 기반으로 향후 국내 배터리 제조사들과의 공정 최적화 협력도 더욱 확대될 전망이다.

이번 계약에는 국내외 수요에 대응하기 위한 인포 비드밀의 한국 내 조립 제조 협력도 포함됐다. 아울러 일본·한국을 제외한 글로벌 시장에서는 인포가 쎄노텍의 비드를 추천해 판매가 성사될 경우 해당 고객에 대한 판매권을 갖는 방식의 영업 협력도 추진한다. 이를 통해 쎄노텍은 인포의 글로벌 비드밀 장비 네트워크를 활용해 세라믹 비드의 해외 판매 확대를 도모할 계획이다.

쎄노텍 이주성 대표이사는 "세계적인 비드밀 장비 기업인 인포와의 협력은 쎄노텍이 단순한 소재 기업을 넘어 차세대 배터리 공정 솔루션 파트너로 도약하는 계기가 될 것"이라며 "LFP 공장에서 검증된 인포의 대형화 기술과 쎄노텍의 고경도 비드 기술을 결합해 전고체 등 차세대 소재 시장을 선도하겠다"고 밝혔다.

