2026.03.13 (금)
KYD 디데이
1500원 근접한 달러·원 환율, 시중은행 분석도 "전쟁 장기화 시 안착 가능"

이란 새 지도자 결사 항전 선언에 유가 배럴당 100달러 돌파…환율 1490원
이유정 "wti 기준 119 달러 되면 1500원 넘을 것, 정부 대응 고려 안착은 아냐"
민경원 "당국 시장 안정화 조치 뚫을지 의문, 전쟁 3개월 넘으면 경기 침체"
이낙원 "1530원 상단 전망, 전쟁 장기화되면 그 이상도 가능"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 이란 사태의 장기화 우려가 커지면서 달러·원 환율이 1500원대에 근접했다. 정부가 심리적 저항선인 1500원을 넘기지 않겠다는 강력한 의지를 밝혀왔지만, 시중은행 연구원에서는 전쟁 장기화 시 환율이 1500원대를 터치하거나 안착할 수 있다는 전망이 나왔다.

이란의 새 최고지도자로 선출된 아야톨라 세예드 모즈타바 하메네이가 호르무즈 해협 봉쇄를 포함해 미국과 이스라엘을 향해 초강경 대응을 선언하면서 12일(현지시간) ICE선물거래소에서 5월 인도분 브랜드유 선물 종가가 배럴당 100.46달러로 전장보다 9.2% 급등했다.

[AI 일러스트=권지언 기자]

호르무즈해협에서는 민간 선박 피해가 이어지고 있는 상황에서 이란이 결사 항전 의지를 보이면서 전쟁 장기화 우려는 더 높아지고 있다. 이같은 상황에서 달러·원 환율은 전날인 12일에는 1490원까지 올라 1500원대에 근접했다. 13일 오전 11시 30분 현재는 1487.5원으로 소폭 하락했지만 여전히 1500원에 근접한 상황이다.

주요 시중은행 연구원들은 정부가 강하게 시장 안정화 조치를 쓰고 있는 만큼 환율이 1500원대에 안착하기는 쉽지 않을 것이라고 보면서도, 이란 전쟁이 장기화되고 호르무즈해협 봉쇄로 인해 고유가가 길어진다면 새로운 국면이 조성될 수도 있다는 전망을 내놓았다.

이유정 하나은행 연구위원은 "초반에는 분쟁이 단기간에 끝나지 않을까 했는데 지금 상황은 예상보다 길어질 것 같다"라며 "유가가 WTI(서부텍사스산원) 기준 119달러 수준까지 오르면 환율이 1500원을 넘을 것이라고 본다"고 예측했다. 다만 이 연구위원은 "당국이 다만 강한 의지를 보이고 있고, 업체의 고점 인식도 있어서 이 상황에도 안착보다는 1500원대를 터치하는 수준으로 보고 있다"라며 "다만 상황이 장기화되고 악화되면 이는 다시 생각해야 한다"고 말했다.

이 연구위원은 전쟁 조기 종식 가능성은 크지 않다고 봤다. 이 연구위원은 "관건은 얼마나 빨리 정상화될 것이냐인데 이스라엘이 끼어있어서 미국이 그만두고 싶어도 일방적으로 종결할 수 있을지 의문"이라고 말했다.

민경원 우리은행 연구원은 "1500원대 트라이는 할 것이라고 보지만 새로운 기준으로 안착할 가능성은 낮다"라며 "정부의 정책 대응 주체가 국민연금까지 포함하면 세개인데, 지금으로서 당국의 시장 안정화 조치를 뚫을 수 있을지 의문"이라고 설명했다. 다만 민 연구원은 "다만 기간이 중요하다. 전쟁이 3개월 이상 넘으면 전세계적인 경기 침체가 올 수 있다. 정책대응도 세금으로 하는 것인 만큼 천년만년 할 수 있는 것은 아니다"고 말했다.

민 연구원은 현 상황을 우리 경제에 위기도 되지만, 기회도 있다고 분석했다. 그는 "호르무즈 봉쇄가 오래되면 카타르에서 헬륨 수입이 안돼 반도체 가격이 더 오를 것이라는 분석이 있고, 에너지는 전 세계적으로 대응하고 있는데 시장안정화 조치가 환율 레벨에도 들어올 것"이라며 "전세계가 유가 공급망 확보에 나서고 있어 오일쇼크와 같은 상황을 이야기할 것은 아닌 듯하다"고 전망했다.

이낙원 농협은행 Fx파생 전문위원은 "유가가 배럴당 100달러 선에 근접하고 있는 상황에서 이 상태가 몇달 지속되면 달러도 1500원대에 안착할 것"이라며 "전쟁 장기화가 현실화된다면 1500원대에 안착해 새로운 유가가 연동된 레인지가 나올 것"이라고 더 강력한 전망을 내놓았다.

이 전문위원은 "개인적으로는 1530원대 상반을 보는데 전쟁이 장기화되면 그 이상을 볼 수 있다"라며 "트럼프 정부가 전쟁 장기화시 경제에 타격을 받아 이같은 상황을 용인할 것 같지는 않지만, 시장의 다수가 우려를 하과 있어 그 기대감을 반영한다면 1500원대를 중심으로 등락이 이뤄질 것"이라고 설명했다.

전문가들은 역시 달러·원 환율의 가장 큰 변수로 전쟁 장기화 여부를 꼽았다. 이낙원 전문위원은 "정부가 1500원대 저지를 하는 것 같긴 하지만, 전쟁 장기화로 유가가 100불 이상 혹은 그 이상 상승 국면에 되면 글로벌 증시나 미국 증시도 조정을 강하게 받을 것이고 우리나라 증시도 조정을 받을 수 있다"라며 "지금까지 주가를 받친 개인투자자가 빠진다면 환율은 생각보다 오버슈팅이 될 수 있다"고 분석했다.

민경원 연구원은 우려가 높아지고 있는 사모신용대출 문제를 지적하면서도 "과거보다 사모신용 규모가 10분의 1 정도로 규모가 다르고, 전반적 리스크 레벨 자체가 금융위기 때와는 다르다"라며 "본격적으로 기관자금이 빠져나가는 문제는 있지만 현재로서는 기승전 호르무즈"라고 강조했다.

이유정 연구위원은 "트럼프 정부가 관세와 관련해 301조 조사를 시작했다. 우리는 대미투자특별법이 통과돼 15% 복원으로 갈 것 같긴 하지만 자동차 등 품목별 차등관세를 적용할 가능성도 남아 주의깊게 봐야 할 것 같다"고 했다.

dedanhi@newspim.com

