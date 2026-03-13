송춘수 농협손해보험 대표, '청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인' 동참

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = NH농협손해보험은 송춘수 대표가 서울경찰청 주관 '청소년 불법도박 근절 릴레이 캠페인'에 동참했다고 13일 밝혔다.
이번 캠페인은 청소년 도박 문제에 대한 경각심을 제고하기 위해 기업 간 릴레이 방식으로 진행된다. 송 대표는 장영근 카카오페이손해보험 대표의 지목을 받아 참여하게 됐다.
농협손해보험은 '청소년을 노리는 불법 사이버 도박, 절대 이길 수 없는 사기 범죄입니다'라는 캠페인의 슬로건을 공유하며, 도박이 단순한 일탈을 넘어 청소년의 미래를 위협하는 중대 범죄임을 강조했다.
송춘수 대표이사는 "청소년들이 도박의 위험에 노출되는 것은 개인의 문제를 넘어 우리 사회가 함께 해결해야 할 중대한 사안"이라며 "앞으로도 청소년들이 안전하고 건강한 환경에서 성장할 수 있도록 다양한 사회공헌 활동에 앞장서겠다"고 말했다.
한편 농협중앙회와 농협금융지주, 농협은행, 농협생명, 농협손해보험은 청소년들이 불법 도박의 위험성을 올바르게 인지하고 스스로를 보호할 수 있도록 금융 범죄 예방 및 인식 개선 활동을 지속해나간다는 방침이다.
yunyun@newspim.com