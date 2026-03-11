NH농협손보, '암뇌심원샷보험' 가입 이벤트

[서울=뉴스핌] 박가연 인턴기자 = NH농협손해보험은 11일 다이렉트 전용 상품인 'NH암뇌심원샷보험'의 신규 가입 고객을 대상으로 네이버포인트 지급 이벤트를 실시한다고 밝혔다.
이번 이벤트는 농협손해보험 홈페이지 또는 모바일을 통해 해당 상품에 가입한 고객을 대상으로 진행된다. 실제 납입 보험료를 기준으로 네이버페이 포인트를 지급하며, 1회 납입액에 따라 ▲1만원 이상 1만 포인트 ▲2만원 이상 2만 포인트 ▲3만원 이상 3만 포인트를 각각 부여한다. 포인트 지급 한도는 최대 3만 포인트다.
이벤트 기간은 내달 30일까지이며 가입 후 2개월 이상 정상 계약을 유지한 고객에게 포인트를 부여한다.
'NH암뇌심원샷보험'은 ▲암 ▲심장질환 ▲뇌혈관질환을 집중 보장하는 상품이다. 특약 가입 시 진단비는 물론, 진단 이후 최대 10년간 주요 치료비까지 보장받을 수 있다. 가입 연령은 만 19세부터 49세까지로, 비갱신형으로 설계돼 보험료 인상 없이 최대 100세까지 보장 가능하다.
NH농협손해보험 관계자는 "앞으로도 다양한 이벤트를 통해 고객 만족도를 높여 나가겠다"며 "농협중앙회를 비롯한 농협은행 등 계열사와의 모바일 플랫폼 연계도 강화하겠다"고 밝혔다.
