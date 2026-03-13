롯데홈쇼핑, 이사회 3분의 2 확보..."태광, 명예훼손 좌시하지 않을 것"

13일 주총 열고 이사 선임의 건 원안대로 의결

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 롯데홈쇼핑이 13일 열린 제25기 정기 주주총회에서 사외이사 확대를 포함한 이사 선임 안건이 원안대로 통과됐다고 밝혔다.

이에 따라 이사회 구성은 기존 롯데 측 추천 5인(사내이사 3인·사외이사 2인), 태광그룹 측 4인(태광 임원 3인·사외이사 1인)에서 롯데 측 6인(사내이사 3인·사외이사 3인), 태광그룹 측 3인(태광 임원 2인·사외이사 1인)으로 조정됐다.

롯데홈쇼핑 사옥. <사진=롯데홈쇼핑>

롯데홈쇼핑 측은 사외이사 확대가 태광그룹 측의 근거 없는 주장으로부터 이사회의 독립성과 의사결정의 투명성을 강화하기 위한 불가피한 조치라고 설명했다.

롯데홈쇼핑은 그동안 주주 간 갈등이 심화되지 않도록 최대한 대응을 자제해 왔지만 태광그룹 측의 문제 제기와 빈번한 외부 고발로 기업 경영 활동에 심각하게 저해되는 상황에 이르렀다고 주장했다.

롯데홈쇼핑과 태광그룹 간 갈등은 2006년 우리홈쇼핑 인수 과정에서 롯데쇼핑이 과반 지분(약 53%)을 확보하면서 시작됐다. 이후 태광그룹은 2대 주주(지분 약 45%)로서 주요 의사결정마다 회사 발전에 반하는 주장을 반복해 왔다고 롯데홈쇼핑 측은 설명했다.

또 이사회에서 만장일치로 의결된 양평동 사옥 매입 건을 두고 사옥 재매각과 대표이사 해임, '롯데' 브랜드 사용 중단, 계열사 거래 중단 등을 요구해 왔다고 주장했다. 사안이 정리될 때마다 새로운 쟁점을 제기하는 방식으로 정상적인 경영 활동을 방해해 왔다는 입장이다.

롯데홈쇼핑 관계자는 "앞으로 근거 없는 주장이나 회사의 명예를 훼손하는 행위에 대해서는 좌시하지 않고 합법적인 모든 조치를 취하겠다"며 "안정적인 경영 환경을 바탕으로 본업 경쟁력 강화에 더욱 집중할 것이며, 투명하고 책임 있는 경영을 통해 고객과 사회로부터 신뢰받는 기업이 되도록 노력하겠다"고 말했다.

