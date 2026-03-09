[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 3월 9일

◆상임위원회
10:00 행정안전위원회 법안심사제2소위원회 / 본관 445호
11:00 대미투자특별법처리를위한특별위원회 법안심사소위원회 / 본관 431호
14:00 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의 / 본관 534호
14:00 대미투자특별법처리를위한특별위원회 전체회의 / 본관 430호
◆의원실 세미나
10:00 조지연 의원실, 기후적응법 제정 필요성과 입법 과제 토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
10:00 최보윤 의원실 등, 디지털자산산업 발전 방안: 규제와 혁신 / 의원회관 제10간담회의실
10:30 이건태 의원실 등, 검찰의 공소권 남용과 형사소송법 제255조 "공소취소" / 의원회관 신관 제3세미나실
13:00 오세희 의원실, 더불어민주당 전국소상공인위원회 & 소상공인연합회 광역지회장단 간담회 / 의원회관 제2간담회의실
14:00 송언석 의원실 등, <국부론> 출간 250주년 기념 세미나 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 성일종 의원실, 국방기술자립을 위한 국방반도체 법률안 세미나 / 의원회관 제2소회의실
14:00 이학영 의원실 등, 동물원 개선 방안 모색을 위한 국회토론회 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 오기형 의원실 등, 민사책임 합리화를 위한 디스커버리 제도 도입방안 토론회 / 국회도서관 대강당
14:00 김현 의원실, 우주항공 분야 인력양성 정책 토론회 / 의원회관 신관 제3세미나실
14:00 강명구 의원실 등, 사회복지종사자 지원 정책 방안 모색 토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
◆소통관 기자회견
09:20 김민전 의원, [서울시장 출마선언 기자회견]
09:40 용혜인 의원, [지방세 감면 대상 사회적협동조합 포함 촉구 기자회견]
10:00 임이자 의원, [현안 기자회견]
10:20 권칠승 의원, [경기도지사 후보 지지선언 기자회견]
10:40 김준혁 의원, [홍길동은행 관련 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [3월 2주차 국회 정례브리핑]
13:40 전현희 의원, [현안 기자회견]
14:00 서영교 의원, [집단소송법 발의 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
10:30 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사 추진 정책토론회 / 국회 의원회관 제3세미나실
*정청래 당대표
11:00 을지로위원회 상생꽃달기 행사 / 국회 본관 당대표회의실
*한병도 원내대표
14:00 국회 산업통상자원중소벤처기업위원회 전체회의 / 국회 본관 534호
◆국민의힘
*장동혁 당대표·송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
15:00 긴급 의원총회 / 국회 예결위회의장
◆조국혁신당
*조국 당대표·서왕진 원내대표
09:30 최고위원회 회의 / 국회 본관 당회의실 224호
*조국 당대표
11:00 조국혁신당 창당 2주년 조국 당대표 기자간담회 / 국회 본관 당회의실 224호
14:00 간호조무사 단체 입당환영식 / 국회 본관 당회의실 224호
*서왕진 원내대표
14:30 국회를 정치개혁의 광장으로! - 개혁진보4당 정치개혁 농성 출범식 / 국회 본청 앞
◆개혁신당
*이준석 당대표·천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실 국회 본관 170호
*이준석 당대표
10:00 'AI 선거 사무장' 앱 시연회 / 개혁신당 대회의실 국회 본관 170호
kimsh@newspim.com