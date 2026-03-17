[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 3월 17일

◆상임위원회
09:00 재정경제기획위원회 경제재정소위원회 / 본관 431호
10:00 교육위원회 법안심사소위원회 / 본관 522호
10:00 외교통일위원회 전체회의 / 본관 401호
10:00 행정안전위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 445호
10:00 성평등가족위원회 법안심사소위원회 / 본관 549호
11:00 과학기술정보방송통신위원회 정보통신방송법안심사소위원회 / 본관 628호
14:00 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호
14:00 과학기술정보방송통신위원회 과학기술원자력법안심사소위원회 / 본관 628호
15:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
15:00 국방위원회 전체회의 / 본관 419호
◆의원실 세미나
08:00 김태년 의원실, 경제는 민주당 제44강 / 의원회관 제1소회의실
09:30 허성무 의원실, 원전감독법 이행경과 진단을 통한 개선 국회토론회 / 의원회관 제4간담회의실
10:00 임미애 의원실 등, 2025년 초대형 산불 대응 교훈과 개선점: 영남지역 피해주민 실태조사 결과를 중심으로 / 의원회관 대회의실
10:00 서영석 의원실, 군의관·공보의 확충 및 제도개선 정책토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
14:00 장철민 의원실, (첨단산업 육성을 위한) 충청권 산업투자공사 설립 / 대덕테크비즈니스센터 콜라보홀
14:00 백선희 의원실, 軍 가족 삶의 질 향상을 위한 주거정책 현장 토론회: 국방과 사회정책 연속 시리즈 Ⅲ / 위스테이 별내
14:00 한준호 의원실 등, 기본사회 구현을 위한 정부와 지방자치단체의 역할 / 의원회관 신관 제2세미나실
14:00 박정현 의원실 등, 석유화학 지역위기 극복을 위한 탈탄소 전략 토론회 / 의원회관 제5간담회의실
14:00 위성곤 의원실 등, 제주 4·3 과정에서 희생된 불교계 추념 어떻게 할 것인가? / 의원회관 신관 제1세미나실
14:00 강명구 의원실, 지속가능한 플랫폼 산업을 위한 규제 정책의 쟁점과 과제 토론회 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 이광희 의원실 등, 캄보디아 청년 인신매매 사건 청년의 선택인가 구조적 강제인가 / 의원회관 제4간담회의실
◆소통관 기자회견
09:20 주진우 의원, [북극항로청, 수산진흥공사 신설 법안 발의 기자회견]
09:40 전종덕 의원, [반농민·대기업 편향 농정 규탄 및 생산비 보장 농업예산 편성 촉구 기자회견]
10:20 박주민 의원, [서울의 위상 관련 기자회견]
10:40 윤종오 의원, [부동산세제 정상화 법안 발의 기자회견]
11:00 정혜경 의원, [국가직 공무원 차별 철폐 및 인사제도 개선 촉구 기자회견]
11:40 박태우 부대변인, [진보당 모두를위한서울특별위원회 정례브리핑]
13:00 김문수 의원, [리박스쿨 진상규명 요구 기자회견]
13:20 전현희 의원, [서울시 청년정책 공약 발표 기자회견]
13:40 강경숙 의원, [충북교육청 몰카장학관 규탄 기자회견]
14:00 권칠승 의원, [정신대할머니와 함께하는 시민모임 권칠승 경기도지사 후보 지지선언 기자회견]
14:20 김준혁 의원, [오세훈 서울시장 광화문 '감사의 정원' 공사 강행 규탄 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
16:00 <서울 공공서비스 노동정책을 묻고 듣는다-새로운 연대의 시작> 수도권공공서비스노조 제3기 지도부 출범식 / 국회 의원회관 대회의실
17:10 MBC 제9회 전국동시지방선거 정강정책방송연설 본방송
21:37 MBC 표준FM 제9회 전국동시지방선거 정강정책방송연설 본방송
*한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
14:00 중앙청년위원회·중앙대학생위원회·전국청년지방의원협의회 합동발대식 <청년이 지키는 국민의힘> / 국회 의원회관 제1소회의실
15:30 맘(Mom)편한특별위원회 저출생영유아보육분과위원회 1차 현장 간담회 / 채그로 7층
*송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 / 국회 본관 245호
10:00 국회외교통일위원회 전체회의 / 국회 본관 401호
14:00 중앙청년위원회·중앙대학생위원회·전국청년지방의원협의회 합동발대식 <청년이 지키는 국민의힘> / 국회 의원회관 제1소회의실
◆조국혁신당
*조국 당대표
10:00 6.3 지방선거 청년 혁신 인재 영입식 / 국회 본관 당회의실(224호)
*서왕진 원내대표
09:30 의원총회 / 정치개혁 광장(국회 본관 앞 농성장)
10:00 6.3 지방선거 청년 혁신 인재 영입식 / 국회 본관 당회의실(224호)
◆개혁신당
*이준석 당대표
통상업무
*천하람 원내대표
18:20 여수MBC 라디오전망대 전화인터뷰
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