[특징주] LG엔솔·삼성SDI, 2차전지 훈풍…AI 데이터센터 수요 확대에 강세

LG엔솔, DTE에너지와 16억달러 ESS 공급 계약 체결



[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = LG에너지솔루션이 미국에서 대규모 에너지저장장치(ESS) 공급 계약을 체결한 가운데 AI 데이터센터 수요 확대 기대감이 맞물리며 2차전지주가 강세를 보이고 있다.

28일 한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 38분 기준 LG에너지솔루션은 전일 대비 4만9000원(+12.78%) 오른 43만2500원에 거래되고 있다. 삼성SDI는 3만9000원(+6.19%) 오른 66만9000원, SK이노베이션은 600원(+0.52%) 오른 11만6000원에 각각 거래되고 있다.

LG에너지솔루션은 미국 미시간주 최대 종합 에너지 기업인 DTE에너지와 총 6GWh 규모의 ESS 배터리 공급 계약을 체결했다고 27일(현지시간) 밝혔다. 계약 규모는 16억 달러(약 2조4000억원)이며 공급 기간은 약 2년이다. 이번 공급 물량은 미시간주 살린 타운십에 신설되는 오라클 AI 데이터센터 프로젝트 등 총 8개 핵심 전력망 구축 사업에 투입된다. 공급 제품은 지난해 6월 북미 최초로 대규모 ESS 배터리 양산을 시작한 미시간 홀랜드 공장을 중심으로 생산된다.

LG에너지솔루션 전력망 ESS 제품. [사진=LG에너지솔루션]

미래에셋증권은 LG에너지솔루션의 올해 2분기 영업이익 전망치를 2882억원으로 상향 조정했다. AMPC를 제외하고도 영업흑자 전환이 가능할 것으로 내다봤다. 올 2분기 기준 소형(원통형) 사업부와 유럽 EV(폴란드) 부문이 예상 대비 견조할 것으로 파악된다. 2026년 연간 영업이익은 1조6730억원(전년 대비 +24%)으로 시장 예상치(1조1740억원)를 크게 상회할 것으로 전망했다. 각형 배터리 전환도 진행 중이다. EV 부문에서는 GM LMR 프로젝트가 2028년, ESS 부문에서는 Tesla 북미 각형 배터리 셀 공급이 2027년 하반기 시작될 것으로 예상된다. 4680 원통형 셀은 오창 라인이 이미 가동 중이며 미국 리비안 신제품 향 공급이 진행되고 있다.

삼성SDI도 AI 데이터센터 관련 수혜가 부각되고 있다. 미래에셋증권은 삼성SDI의 올 2분기 영업이익 전망치를 37억원으로 상향 조정했다. AI 데이터센터에 직납하는 BBU(원통형)·UPS 제품의 수요 호조가 실적 개선을 이끌 것으로 봤다. BBU 제품의 킬로와트시(kWh)당 판가는 중출력 저가 제품 대비 70% 이상 높은 것으로 추정된다. 현대·기아차 중저가 EV 라인업인 EV2·아이오닉3 향 각형 하이니켈(P6) 공급도 5월 시작된 것으로 파악된다. SDC 지분 매각을 통해 최대 15조5000억원 수준의 잠재적 자금력 확보가 가능하며 이를 바탕으로 하반기 폭스바겐·선그로우 등 LFP 각형 프로젝트 수주가 가능할 것으로 전망했다.

SK이노베이션은 정유·에너지 부문 호황과 배터리 사업 회복 기대감이 동시에 부각되고 있다. 유안타증권은 호르무즈 봉쇄에 따른 중동 원유 공급 차질과 2024년 말 흡수합병한 SK E&S의 LNG 발전소 가치를 반영해 2026년 영업이익을 5조4000억원으로 전망했다. 글로벌 ESS 생산능력은 연말까지 60GWh 이상으로 확대하고 이 중 50GWh를 북미에 집중 배치할 계획이다.

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