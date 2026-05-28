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"심플랫폼, 피지컬 AI 확산 수혜 본격화" - 신한투자증권

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AI 핵심 요약

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  • 신한투자증권은 28일 심플랫폼이 피지컬AI·제조업자동화 확대 수혜로 재평가될 것이라 전망했다
  • 심플랫폼은 인피니언과 반도체 공정 PoC를 진행 중이며, ThingDriver 기반 산업용 AI 플랫폼으로 높은 적용성을 인정받았다
  • 정부 예산 확대와 PoC 본계약 전환 시 2026년 흑자전환 및 저평가 해소로 기업가치 상승 여지가 크다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 신한투자증권은 28일 심플랫폼에 대해 피지컬 AI와 제조업 자동화 시장 확대에 따른 수혜가 본격화될 것으로 전망했다. 글로벌 반도체 기업 Infineon과의 협업과 산업용 AI 플랫폼 경쟁력을 기반으로 중장기 기업가치 재평가 가능성이 크다는 분석이다.

최승환 신한투자증권 연구위원은 "글로벌 산업용 AI 시장은 제조업 자동화와 피지컬 AI 수요 확대에 힘입어 AI 소프트웨어 시장 전체보다 빠른 성장세를 보이고 있다"며 "심플랫폼은 국내 산업용 AI 기업 가운데 저평가 매력이 높은 기업"이라고 밝혔다.

심플랫폼은 2011년 설립된 산업용 AI 기업으로, 올해 3월 코스닥 시장에 상장했다. 데이터 수집부터 분석·예측·운영까지 통합 제공하는 AIoT 플랫폼 'NUBISON AX'를 주력 사업으로 영위하고 있다.

심플랫폼 로고. [사진=심플랫폼]

핵심 경쟁력으로는 독자 데이터 수집 기술인 'ThingDriver'가 꼽혔다. ThingDriver는 추가 센서 설치 없이 기존 설비의 통신 프로토콜을 직접 해석해 데이터를 수집하는 기술이다. 설비 중단 없이 이기종 장비 데이터를 동시에 연결할 수 있다는 점이 특징이다.

최 연구위원은 "산업 현장은 설비 중단 자체가 큰 비용으로 이어지기 때문에 추가 센서 설치가 쉽지 않다"며 "심플랫폼은 기존 장비 데이터를 직접 수집할 수 있어 산업 현장 적용성이 높다"고 설명했다.

반도체 분야 글로벌 레퍼런스 확대도 주목됐다. 심플랫폼은 현재 독일 반도체 기업 인피니언(Infineon)과 GaN MOCVD 공정의 이상탐지·예지보전 솔루션 관련 PoC(개념검증)를 진행 중이다. PoC 이후 2028년 4월까지 장기 기술지원 구조로 전환되는 형태다.

최 연구위원은 "국내 중소기업이 글로벌 반도체 메이저 제조공정에 산업용 AI를 공급하는 사례는 드물다"며 "GaN 공정에서 검증이 완료될 경우 IGBT와 메모리 등 볼륨 공정으로 확대될 가능성도 존재한다"고 분석했다.

기존 국내 반도체 레퍼런스도 확보한 상태다. 심플랫폼은 국내 반도체 기업향 웨이퍼 불량분석과 CVD 장비 예지보전 솔루션을 공급해 수율 1% 개선 효과를 달성했다. 보고서에서는 이를 연간 약 160억원 규모 수익 개선 효과로 환산했다.

도메인 확장성도 강점으로 평가됐다. 심플랫폼은 반도체와 디스플레이 외에도 헬스케어, 스포츠, 축산, 공공 등 다양한 산업군에서 레퍼런스를 확보하고 있다. 강남세브란스병원 의료데이터 통합 모니터링 시스템과 국가대표 AI 코칭 솔루션 등이 대표 사례다.

최 연구위원은 "심플랫폼은 특정 산업 전용 솔루션이 아니라 범용 AI 플랫폼 구조를 갖추고 있어 산업 확장성이 높다"며 "현재 13개 산업 AI 패키지를 하나의 알고리즘 코어 기반으로 운영 중"이라고 설명했다.

정부 정책 수혜 가능성도 제기됐다. 2026년 산업부 제조·산업 AX 예산은 1조1000억원으로 전년 대비 두 배 증가했다. AI 팩토리 선도 프로젝트와 산업단지 AX 전환 사업 등이 확대되면서 중견·중소 제조업체 중심의 산업용 AI 도입이 본격화될 것으로 전망됐다.

실적 성장 전망도 긍정적으로 제시됐다. 신한투자증권은 심플랫폼의 올해 매출액을 104억원으로 전년 대비 43.8% 증가할 것으로 전망했다. 영업손실은 27억원으로 예상됐다. 내년에는 흑자전환이 가능할 것으로 분석했다.

최 연구위원은 "다수의 PoC가 본계약으로 전환되고 제조업 자동화 투자 확대가 이어질 경우 2026년 영업레버리지 효과가 본격화될 것"이라며 "2026년 매출액 148억원, 영업이익 5억원으로 흑자전환이 가능할 것"이라고 전망했다.

밸류에이션 매력도 부각됐다.

심플랫폼의 2026년 기준 EV/Sales는 5배 수준으로, 국내외 산업용 AI 기업 대비 저평가 상태라는 평가다.

최 연구위원은 "심플랫폼은 마키나락스와 유사한 매출 규모에도 시가총액은 600억원대 수준에 불과하다"며 "글로벌 레퍼런스 확대와 SaaS 기반 구독형 매출 증가가 본격화될 경우 기업가치 재평가 가능성이 충분하다"고 평가했다.

nylee54@newspim.com

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'한덕수 재판 위증' 尹 오늘 선고 [서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 서울중앙지법 형사합의32부(재판장 류경진)는 이날 오전 10시 윤 전 대통령의 위증 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 내란 특검팀(특별검사 조은석)은 지난 결심 공판에서 윤 전 대통령에게 징역 2년의 실형을 구형했다. 이에 윤 전 대통령 측은 위증죄가 성립하지 않아 무죄가 선고되어야 한다고 맞섰다. 한덕수 전 국무총리의 내란 재판에 증인으로 출석해 허위 증언한 혐의로 추가 기소된 윤석열 전 대통령의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 윤 전 대통령. [사진=뉴스핌DB] 윤 전 대통령은 지난해 11월 한 전 총리의 내란 중요임무 종사 등 혐의 재판에 증인으로 출석해 한 전 총리의 건의 전부터 국무회의를 계획한 것처럼 허위로 증언한 혐의로 기소됐다. 당시 재판에서 한 전 총리가 12·3 비상계엄의 합법적 외관을 갖추기 위해 국무회의 소집을 건의했느냐는 특검 측 질문에 '처음부터 국무회의 심의를 거쳐 선포할 계획이었다'는 취지로 답변했다. 특검팀은 윤 전 대통령이 계엄 선포 당일 국무회의 개최 의사가 없었으나, 한 전 총리 건의에 뒤늦게 국무위원들을 소집했다고 보고 있다. 이와 함께 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일도 이날 열린다. 같은 법원 형사합의30부(재판장 박옥희)는 이날 오후 2시 강 전 실장에 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일을 진행한다. 특검팀은 지난 4월 29일 강 전 실장의 결심 공판에서 징역 5년을 선고해달라고 요청했다. 특검은 강 전 실장이 윤 전 대통령, 한 전 총리, 김용현 전 국방부 장관과 공모해 12·3 비상계엄 선포가 헌법에 따른 국무총리와 관계 국무위원의 부서가 있는 문서에 의해 이루어진 것처럼 보이게 하고, 이를 탄핵 심판 절차와 수사기관에 행사할 목적으로 계엄 선포문을 허위로 작성한 것으로 조사했다. 또 특검은 이후 강 전 실장이 해당 문서를 부속실에 보관하다 손상한 것으로 판단해 강 전 실장을 지난해 12월 4일 허위 공문서 작성 등 혐의로 불구속 기소했다. 강의구 전 대통령실 부속실장의 허위 공문서 작성, 공용물 손상, 대통령기록물에 관한 법률 위반 등 혐의 1심 선고기일이 28일 열린다. 사진은 12·3 비상계엄 당시 사후 계엄선포문을 작성한 혐의를 받는 강 전 실장이 지난 4월 8일 오후 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 공판에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB] pmk1459@newspim.com 2026-05-28 05:02
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서울 정원오 48.8% 오세훈 41.4% [서울=뉴스핌] 박서영 기자 = 6·3 지방선거가 1주일 앞으로 다가온 가운데 서울시장 선거에 출마한 정원오 더불어민주당 후보와 오세훈 국민의힘 후보 지지도 차이가 7.4%포인트(p)인 것으로 27일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌이 리얼미터에 의뢰해 지난 24~25일 서울 18살 이상 803명을 대상으로 실시한 후보 지지도 조사 결과, 정 후보 48.8%, 오 후보 41.4%다. 두 사람의 격차는 근소하게 오차범위 밖이다. ◆"정원오, 과반 가까운 지지율 확보"…"오세훈, 여전히 경쟁력 유지"  김정철 개혁신당 후보는 1.9%, 기타 후보 2.2%, '없음' 2.4%, '잘 모름' 3.4%였다. 리얼미터는 "정 후보가 과반인 50%에 가까운 지지율을 확보하며 우위를 점한 가운데, 최근 서울 민심의 변화 흐름과 정권 안정론이 일정 부분 반영된 결과"라며 "오 후보도 40%대 초반의 지지율을 보이며 여전히 경쟁력을 유지한 것으로 조사됐다"고 분석했다.  지역별로는 ▲동북권(강북구, 광진구, 노원구, 도봉구, 동대문구, 성동구, 성북구, 중랑구) 정 후보 54.8%, 오 후보 35.5% ▲서북권(마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구) 정 후보 49.9%, 오 후보 39.0% ▲서남권(강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구) 정 후보 49.9%, 오 후보 41.4% ▲동남권(강남구, 강동구, 서초구, 송파구) 정 후보 38.0%, 오 후보 51.6%였다. 강남구와 강동구, 서초구, 송파구의 서울 동남권을 제외한 모든 지역서 정 후보가 크게 앞서는 흐름이다.  연령별로는 ▲18~29살 정 후보 36.5%, 오 후보 43.8% ▲30대 정 후보 35.6%, 오 후보 55.1% ▲40대 정 후보 56.0%, 오 후보 32.8% ▲50대 정 후보 69.1%, 오 후보 24.6% ▲60대 정 후보 53.7%, 오 후보 40.8% ▲70세 이상 정 후보 41.7%, 오 후보 52.4%다. 20대와 30대, 70살 이상에서는 오 후보, 40대와 50대, 60대에서는 정 후보가 많이 앞섰다.  ◆'적극 투표층' 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%…격차 더 벌어져  성별로는 ▲남성 정 후보 46.7%, 오 후보 43.5% ▲여성 정 후보 50.8%, 오 후보 39.5%다.  정 후보는 여성 유권자에서 크게 앞섰다.  지지 정당별로는 민주당 지지층의 91.8%가 정 후보, 국민의힘 지지층 89.9%가 오 후보를 지지했다. 조국혁신당 지지층은 정 후보 70.9%, 오 후보 22.5%, 진보당 지지층은 정 후보 56.2%, 오 후보 8.0%다. 개혁신당 지지층은 정 후보 19.3%, 오 후보 61.9%, 김 후보 12.0%로 조사됐다. 투표 의향 별로는 '적극 투표층'에서 정 후보 53.6%, 오 후보 40.6%였다. 이번 조사는 무선 전화 가상번호(100%)를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p, 응답률은 6.7%다. 성별·연령대·권역별 인구 비례에 따른 가중치를 줬다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록인구통계를 기준으로 했다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. seo00@newspim.com 2026-05-27 05:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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