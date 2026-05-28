이노진, 다름달음과 항노화 케어푸드 시장 진출

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다름달음과 공동 연구개발…검은콩 등 천연 원료 활용

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 탈모치료와 피부재생 솔루션을 개발하는 '이노진'이 천연 추출물 기반 기능성 성분 주입 기술 전문기업 '다름달음'과 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다. 양사는 바이오 기술 기반 케어푸드 시장에 진출한다.

이노진은 다름달음과의 협업을 통해 기존 코스메틱·의료기기 중심 사업에서 '먹는 항노화' 영역으로 포트폴리오를 확장한다. 양사는 단순 원물 공급이나 가공 협력을 넘어 이노진이 보유한 항노화·탈모 케어 데이터와 다름달음의 기능성 성분 주입 기술을 결합한 공동 연구개발 중심의 전략적 협력을 추진한다.

회사에 따르면 다름달음은 원물의 부족한 영양소나 맛을 보완해 기능성 식품을 구현하는 푸드테크 기업이다. 자체 브랜드 '왓더프룻'을 통해 상용화 역량을 입증했으며 최근 농림축산식품부의 우수 벤처창업 기업인 'A-벤처스'로 지정됐다.

(좌측부터) 이노진 이광훈 대표이사와 다름달음 이상현 대표이사가 기념촬영을 하고 있다.. [사진=이노진]

양사는 토마토, 검은콩 등 천연 유래 원료의 기능성을 강화하면서 기호성을 높인 프리미엄 케어푸드 제품을 공동 개발한다. 특히 탈모 케어 기능성 원료로 주목받는 검은콩에 다름달음의 기술을 적용한 케어푸드 제품 라인업을 순차적으로 선보일 예정이다.

회사 관계자는 "이번 협약으로 기능성 식품 영역으로 포트폴리오를 확장해 신규 성장동력을 확보하는 계기가 될 것"이라며 "기존 코스메틱·의료기기 사업을 넘어 '먹는 항노화' 영역까지 진출해 중장기 수익 기반을 구축할 계획"이라고 말했다.

nylee54@newspim.com