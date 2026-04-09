[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 9일

AI 핵심 요약beta
- 국회의장 9일 뉴스핌 포럼과 민생위기 보고회 참석한다.
- 과방위 등 상임위 10시부터 법안심사소위와 전체회의 연다.
- 정청래 대표 광양제철소 간담회 후 시장 방문하며 각당 최고위 열린다.
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◆국회의장
09:00 뉴스핌 창간 23주년 포럼 / 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸
11:40 민생위기 비상 자문위원회 결과보고회 / 국회접견실
◆상임위원회
09:00 과학기술정보방송통신위원회 과학기술원자력법안심사소위원회 / 본관 628호
10:00 과학기술정보방송통신위원회 전체회의 / 본관 627호
10:00 외교통일위원회 법안심사소위원회 / 본관 402호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 해양수산법안심사소위원회 / 본관 501호
10:00 정치개혁특별위원회 공직선거법및지방선거구제개편심사소위원회 / 본관 445호
13:30 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
14:00 국방위원회 법률안심사소위원회 / 본관 419호
14:00 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의 / 본관 406호
오후 중 예산결산특별위원회 소위원회 / 본관 431호
◆의원실 세미나
10:30 김장겸 의원실 등, SNS중독 플랫폼의 자유인가 방임인가 / 의원회관 제8간담회의실
13:00 오세희 의원실, 중소유통산업 상생을 위한 식자재마트 의견청취 간담회 / 의원회관 제3간담회의실
13:30 김용만 의원실 등, 대한민국 임시정부와 기념일 세미나 / 의원회관 제1소회의실
14:00 김승수 의원실, 국가 문화예술 지원 체계 비효율성 개선 방안 모색 / 의원회관 제6간담회의실
14:00 조승래 의원실 등, 삼균학회 제50회 정기 학술대회 / 국회도서관 대강당
14:00 김예지 의원실 등, 장애인 구강관리, 어떻게 해야하나? / 의원회관 제2간담회의실
14:00 김종민 의원실 등, 제1회 솔로프리너포럼: AI 시대, 1인 기업을 넘어 1인 산업을 창조하는 시대로 / 의원회관 제2소회의실
15:00 김형동 의원실 등, 산업안전규제, 패러다임 대전환이 필요하다 / 의원회관 제9간담회의실
16:00 우재준 의원실, 대한민국 미래를 바꾸는 청년 정책 제안 세미나 / 의원회관 제7간담회의실
◆소통관 기자회견
09:40 김용민 의원, [김남국 전 의원 안산갑 보궐선거 출마선언 기자회견]
10:00 박주민 의원, [현안 기자회견]
10:20 천하람 의원, [세종·대전 현안 기자회견]
10:40 서왕진 의원, [황명필 전 최고위원 울산시장 출마선언 기자회견]
11:00 박태우 부대변인, [진보당 모두를위한서울특별위원회 정례브리핑]
11:20 임미애 의원, [문경 주흘산 케이블카 즉각 철회 촉구 기자회견]
13:00 용혜인 의원, [기본소득당 6.3 지방선거 청년공약 1호 발표 기자회견]
13:20 양지혜 부대변인, [울산 공공하수처리시설 상습화재 문제 해결 촉구 기자회견]
13:40 용혜인 의원, [기본소득당 김혁 노동안전위원회 부위원장 경기도의회 비례대표 후보 출마선언 기자회견]
14:00 신미연 대변인, [진보당 장지화 공동대표 무투표 당선 제도 개선 정치개혁 촉구 기자회견]
15:00 김현 의원, [YTN 이사회 방송법 무력화 시도 규탄 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
09:30 광양제철소 관계자 간담회 / 포스코 광양제철소 소본부 대응접실
11:40 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 여수 서시장 민생현장 방문 / 서교동 공영주차장
15:30 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 광주 양동시장 현장 방문 / 양동복개상가 앞
18:10 <국민 곁으로! 현장 속으로!> 프로야구 경기 관람 및 시민 인사 / 광주기아챔피언스필드
*한병도 원내대표
09:30 정책조정회의 / 국회 본관 원내대표회의실
10:00 주유소-정유사 사회적대화 상생협약식 / 국회 본관 당대표회의실
10:25 플라스틱 중소기업-수요 대기업 사회적대화 상생협약식 / 국회 본관 당대표회의실
11:00 제14회 서울이코노믹 포럼 / 페어몬트 앰버서더 서울 호텔 지하 1층
14:00 <착!붙 공약 프로젝트> 4호 및 5호 공약 발표 / 국회 본관 원내대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표·송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
09:40 '100만의 선택, 새로운 시작' 100만 책임당원 돌파 기념식 / 국회 본관 228호
*장동혁 당대표
10:30 SNS 중독, 플랫폼의 자유인가, 방임인가 : 청소년 보호책임 강화를 위한 긴급 간담회 / 의원회관 제8간담회의실
*송언석 원내대표
10:50 뉴스핌 창간 23주년 제14회 서울이코노믹포럼 / 페어몬트 앰배서더 서울 그랜드볼룸
◆조국혁신당
*조국 당대표·서왕진 원내대표
09:30 최고위원회의 / 정치개혁 광장
*서왕진 원내대표
11:00 뉴스핌 제14회 서울이코노믹포럼 / 서울 여의도 페어몬트호텔 그랜드볼룸
◆개혁신당
*이준석 당대표·천하람 원내대표
09:00 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실
*이준석 당대표
10:00 제14회 서울이코노믹포럼 1세션 대담 출연 / 페어몬트 앰배서더 서울
14:00 6·3 지방선거 부산 출마예정자 입당식 / 부산진구 부전동 220-14
*천하람 원내대표
10:20 세종 대전 현안관련 기자회견 / 소통관 기자회견장
11:00 뉴스핌 창간23주년 '정치 정쟁에서 실용으로 대전환' 토론회 / 여의도 페어몬트앰배서더H 그랜드볼룸
13:30 재정경제기획위원회 전체회의 / 국회 본관 430호
allpass@newspim.com