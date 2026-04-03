[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 4월 3일

◆국회의장
10:00 제78주년 4.3 희생자 추념식 / 제주4.3 평화공원
14:00 대정부질문 / 본회의장
◆본회의 및 상임위원회
10:00 교육위원회 예산결산기금심사소위원회 / 본관 522호
10:00 과학기술정보방송통신위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 628호
10:00 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의 / 본관 406호
14:00 본회의 / 본회의장
14:30 문화체육관광위원회 예산결산심사소위원회 / 본관 506호
◆의원실 세미나
10:00 김준형 의원실 등, 한반도 평화공존의 조건과 전략 / 의원회관 제2간담회의실
10:00 이기헌 의원실 등, 호르무즈의 덫, 미국발 중동전쟁과 한국의 대응전략 / 의원회관 제8간담회의실
14:00 강대식 의원실, 국방 섬유소재의 국산화를 위한 국회 토론회 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 이주희 의원실 등, 원자력 안전 연속토론회: 방사선안전분야 / 의원회관 제8간담회의실
◆소통관 기자회견
10:00 박주민 의원, [현안 기자회견]
10:20 안도걸 의원, [추경 쟁점과 사실 관계 확인 기자회견]
10:40 신미연 대변인, [진보당 이상규 서울시장 후보, 서울시 교통정책 발표 기자회견]
11:00 신장식 의원, [일하는 사람 기본법 발표 기자회견]
11:20 최혁진 의원, [대법원장 탄핵소추안 발의 촉구 기자회견]
11:40 조계원 의원, [전북지역 경선 여론조사 의혹 관련 기자회견]
13:20 배준영 의원, [현안 기자회견]
13:40 김현 의원, [민주파출소 정례브리핑]
◆더불어민주당
*정청래 당대표
08:40 제주특별자치도 현장 최고위원회의 / 한화리조트 서관 1층 도두홀
10:00 제78주년 4.3 희생자 추념식 / 제주4·3평화공원
14:00 본회의(대정부질문) / 본회의장
*한병도 원내대표
09:00 '장윤선의 취재편의점' 출연
14:00 본회의(대정부질문)
◆국민의힘
*장동혁 당대표
10:00 제78주년 4·3 희생자 추념식 / 제주4·3평화공원
14:00 대정부질문(정치·외교·통일·안보) / 본회의장
*송언석 원내대표
09:00 원내대책회의 / 본관 245호
14:00 대정부질문(정치·외교·통일·안보) / 본회의장
◆조국혁신당
*조국 당대표
10:00 제78주년 4.3희생자 추념식 / 제주4.3평화공원
14:00 제주 동문시장 방문 / 제주 동문시장
*서왕진 원내대표
14:00 본회의 / 본회의장
17:40 제정당 원내대표 개헌안 의안과 제출 / 본관 701호
◆개혁신당
*이준석 당대표
통상업무
*천하람 원내대표
10:00 제78주년 4.3희생자 추념식 / 제주4.3평화공원
14:00 본회의 / 본회의장
15:30 상호저축은행법학회 세미나 / 삼성역 섬유센터 빌딩 2층 법무법인 바른
17:40 제정당 원내대표 개헌안 의안과 제출 / 본관 701호
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