[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 -3월 30일

◆국회의장
09:00 국회의장 주재 기관장 업무보고 / 국회접견실
11:00 국회 사회적 대화 결과보고 / 국회 사랑재
13:30 초당적 개헌추진을 위한 제정당 2차 연석회의 / 의장집무실
15:30 미국 의회 코리아스터디그룹(CSGK)방한단 접견 / 국회접견실
◆상임위원회
10:00 법제사법위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 406호
10:00 국토위원회 국토법안소위원회 / 본관 529호
14:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
14:00 산불피해지원대책특별위원회 제도개선소위원회 / 본관 501호
15:00 국토위원회 교통법안소위원회 / 본관 530호
15:30 산불피해지원대책특별위원회 전체회의 / 본관 501호
◆의원실 세미나
09:30 염태영 의원실, 국민 생명을 지키는 건축법 개정 국회 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 고민정 의원실 등, 2026년 4단계 BK21사업 국회토론회 / 국회도서관 대강당
10:00 정태호 의원실 등, 국세외수입 280조원 시대, 체납관리 혁신 방안 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 김현정 의원실 등, 독립유공자 훈격 재평가 및 제도 개선을 위한 정책 토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
10:00 김영호 의원실 등, 미국-이란 전쟁이 중국의 대한반도 정책에 미치는 영향 / 의원회관 제1간담회의실
10:00 남인순 의원실 등, 왜 청년들은 사회복지시설을 기피하나?: 사회복지사의날 기념 토론회 / 의원회관 제11간담회의실
10:30 박형수 의원실 등, 정책 2830 창립총회 및 기조강연 / 의원회관 제1소회의실
14:00 서영석 의원실, 사회복지사의 날 기념식 / 국회박물관 국회체험관
14:00 천준호 의원실 등, 서울시 저상버스 예외노선 실사 결과 보고 토론회 / 의원회관 제9간담회의실
14:00 윤종오 의원실 등, 재생에너지와 핵발전은 공존할 수 있는가?: 벤자민K. 소바쿨 교수 초청 강연회 / 의원회관 제11간담회의실
17:30 김현 의원실 등, 꺼지지 않는 스튜디오 / 의원회관 제1소회의실
◆소통관 기자회견
09:00 김재섭 의원, [현안 기자회견]
09:20 황운하 의원, [현안 기자회견]
09:40 용혜인 의원, [주민주도 재생에너지 협동조합 지원법 발의 기자회견]
10:00 권칠승 의원, [현안 기자회견]
10:20 장철민 의원, [대전시장 경선후보 공동 기자회견]
10:40 윤종오 의원, [민자철도지하철 부실운영 방지법 발의 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [4월 1주차 국회 정례브리핑]
11:20 박창진 선임부대변인, [참전용사명예수당 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표·한병도 원내대표
09:30 서울 최고위원회의 / 국회 의원회관 대회의실
*정청래 당대표
11:00 노량진수산시장 현장 방문 / 노량진수산시장 남2문
14:00 2026 전국농어민위원회 발대식 / 국회 의원회관 제1세미나실
14:30 교육특별위원회 출범식 / 국회 의원회관 제2세미나실
*한병도 원내대표
11:00 국회 사회적대화 결과보고 개회식 / 국회 사랑재
14:00 2026 전국농어민위원회 발대식 / 국회 의원회관 제1세미나실
◆국민의힘
*장동혁 당대표·송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
*송언석 원내대표
11:00 국회 사회적 대화 결과보고 / 국회 사랑재
◆조국혁신당
*조국 당대표·서왕진 원내대표
09:30 최고위원회 회의 / 정치개혁 광장
*조국 당대표
19:00 CBS-R <박재홍의 한판승부> 출연
*서왕진 원내대표
09:40 주민주도 재생에너지협동조합법 공동 대표발의 기자회견 / 국회 소통관 기자회견장
14:00 부탄정부 국민총행복정책포럼 방문 간담회 / 국회 본관 316호
◆개혁신당
*이준석 당대표·천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실
*이준석 당대표
13:00 굿리더뉴스 창간식 / 국회의원회관 제3세미나실
*천하람 원내대표
13:30 초당적 개헌추진을 위한 제정당 2차 연석회의 / 국회의장 집무실
14:30 5·18민주화운동, 부마민주항쟁 헌법전문수록 촉구 기자회견 / 국회 본관 앞
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