[오늘의 국회일정] 상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 3월 23일

◆상임위원회
10:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
10:00 국방위원회 법률안심사소위원회 / 본관 419호
10:00 정치개혁특별위원회 공직선거법및지방선거구제개편심사소위원회 / 본관 445호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 전체회의 / 본관 501호
14:00 교육위원회 법안심사소위원회 / 본관 522호
◆의원실 세미나
10:00 김준혁 의원실 등, 3·1운동을 3·1 혁명으로 국회 토론회 / 의원회관 제11간담회의실
10:00 김영호 의원실 등, 미래 해양인재 양성 국가전략 선포식&국회포럼 / 의원회관 제2소회의실
10:00 김승원 의원실 등, 사전예방 중심 개인정보 보호 체계 구축 토론회 / 의원회관 제8간담회의실
10:00 손솔 의원실 등, 촉법소년 연령 하향, 진정한 대안인가? / 의원회관 제6간담회의실
14:00 김재섭 의원실 등, 형사성공보수 정상화 방안 토론회 / 의원회관 제1소회의실
14:00 오세희 의원실 등, 식자재마트 규제 사각지대 입법·정책 토론회 / 의원회관 신관 제2세미나실
14:00 이성윤 의원실 등, 외국인 디지털 신원확인 기반 금융서비스 혁신 / 의원회관 제4간담회의실
14:00 이훈기 의원실 등, 아리스포츠컵 원산대회와 원산 갈마 개별 평화관광 협력 방안 / 의원회관 제2소회의실
◆소통관 기자회견
09:20 전현희 의원, [서울교통공사 시민참여형 인사검증 시스템 도입 촉구 기자회견]
09:40 김미애 의원, [현안 기자회견]
10:00 유상범 의원, [정치 현안 기자회견]
10:20 김영호 의원, [한국농아인협회 중앙회장 퇴진 및 조직 정상화 촉구 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [3월 4주차 국회 정례브리핑]
11:20 이원택 의원, [정치 현안 기자회견]
11:40 김성원 의원, [포항시장 경선 관련 기자회견]
16:00 김미애 의원, [공적 입양체계 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표·한병도 원내대표
09:00 노무현 前 대통령 묘역 참배 / 노무현대통령묘역
10:00 경남 김해시 봉하마을 현장 최고위원회의 / 강금원 기념 봉하연수원
*정청래 당대표
12:50 경남 양산시 민생현장 방문 / 양산 남부시장 화원화장품 앞
18:00 대전 대덕구 공장 화재 희생자 합동분향소 조문 / 대전광역시청 1층 로비 합동분향소
◆국민의힘
*장동혁 당대표·송언석 원내대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
*장동혁 당대표
14:00 Red is Ready! 중앙차세대여성위원회 발대식 / 국회박물관 2층 국회체험관
◆조국혁신당
*조국 당대표·서왕진 원내대표
09:30 최고위원회 회의 / 정치개혁 광장(국회 본관 앞 농성장)
◆개혁신당
*이준석 당대표·천하람 원내대표
09:30 최고위원회의 / 개혁신당 대회의실(국회 본관 170호)
*천하람 원내대표
10:00 재정경제기획위원회 기획예산처장 인사청문회 / 국회 본관 430호
*이준석 당대표
16:30 KBS1 사사건건 출연
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