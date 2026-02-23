[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 2월 23일

◆국회의장
09:00 국회의장 주재 기관장 업무보고 / 국회접견실
10:00 대한가맹거래사협회 감사패 전달식 / 의장집무실
11:00 국회도서관 이용 최우수 국회의원 시상 / 국회접견실
14:00 기후헌법소원 소송단 면담 / 국회접견실
◆상임위원회
10:00 정무위원회 전체회의 / 본관 604호
10:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
10:00 행정안전위원회 전체회의 / 본관 445호
10:00 문화체육관광위원회 전체회의 / 본관 506호
14:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
14:00 농림축산식품해양수산위원회 농림축산식품법안심사소위원회 / 본관 501호
14:00 정치개혁특별위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 445호
◆의원실 세미나
10:00 윤종오 의원실 등, '똘똘한 한 채'의 역설, 부동산 세제 정상화 방안 / 의원회관 제10간담회의실
10:00 진종오 의원실, AI 기반 콘텐츠 진흥을 위한 법적 개선과제 토론회 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 이용우 의원실 등, 공공부문 돌봄노동 교섭체계 구축방안 국회토론회 / 의원회관 제2간담회의실
10:00 김형동 의원실 등, 헴프 산업 글로벌 도약을 위한 헴프 규제개선 정책토론회 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 민병덕 의원실 등, 이중전환기의 노동과 ESG 국회 토론회 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 손명수 의원실 등, 인공지능 시대 독서의 의미: 책문화정책포럼 제1회 / 의원회관 제9간담회의실
15:00 박주민 의원실 등, 고립·은둔 청년 현실과 정책제안 / 의원회관 제1소회의실
◆소통관 기자회견
10:00 김성원 의원, [연천군 기회발전특구 지정 촉구 기자회견]
10:20 부승찬 의원, [스마트폰 프리스쿨 정책 발표 기자회견]
10:40 김선민 의원, [뇌병변장애인 권리보장 개정안 발의 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [2월 4주차 국회 정례브리핑]
11:20 윤종오 의원, [버스운영체계 개편 관련 기자회견]
11:40 김문수 의원, [지역 현안 기자회견]
13:00 김희정 의원, [부동산 현안 기자회견]
13:20 전현희 의원, [정책 발표 기자회견]
13:40 남인순 의원, [돌봄기본법 입법 청원 기자회견]
14:00 권칠승 의원, [경기도 주요 공약 발표 기자회견]
15:00 송재봉 의원, [지방선거 14개 정책공약 기자회견]
15:20 김남근 의원, [홈플러스 회생 마감기한 연장 촉구 기자회견]
◆더불어민주당
*정청래 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실
◆국민의힘
*장동혁 당대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:00 맘(Mom)편한특별위원회 임명장 수여식 및 1차 전체회의 / 국회 본관 228호
10:30 의원총회 / 국회 본관 246호
*송언석 원내대표
08:30 정권비리 3대특검 추진 및 사법장악 3대악법 저지를 위한 국회 천막농성 / 국회 본관 앞 천막농성장
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:30 의원총회 / 국회 본관 246호
14:00 농림축산식품해양수산위원회 법안심사소위원회 / 국회 본관 501호
◆조국혁신당
*조국 당대표·서왕진 원내대표
09:30 최고위원회 회의 / 국회 본관 당회의실(224호)
◆개혁신당
*이준석 당대표
통상 업무
*천하람 원내대표
통상 업무
