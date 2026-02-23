전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 2월 23일

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

◆국회의장

09:00 국회의장 주재 기관장 업무보고 / 국회접견실
10:00 대한가맹거래사협회 감사패 전달식 / 의장집무실
11:00 국회도서관 이용 최우수 국회의원 시상 / 국회접견실
14:00 기후헌법소원 소송단 면담 / 국회접견실

◆상임위원회

10:00 정무위원회 전체회의 / 본관 604호
10:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
10:00 행정안전위원회 전체회의 / 본관 445호
10:00 문화체육관광위원회 전체회의 / 본관 506호
14:00 법제사법위원회 전체회의 / 본관 406호
14:00 농림축산식품해양수산위원회 농림축산식품법안심사소위원회 / 본관 501호
14:00 정치개혁특별위원회 법안심사제1소위원회 / 본관 445호

◆의원실 세미나

10:00 윤종오 의원실 등, '똘똘한 한 채'의 역설, 부동산 세제 정상화 방안 / 의원회관 제10간담회의실
10:00 진종오 의원실, AI 기반 콘텐츠 진흥을 위한 법적 개선과제 토론회 / 의원회관 제9간담회의실
10:00 이용우 의원실 등, 공공부문 돌봄노동 교섭체계 구축방안 국회토론회 / 의원회관 제2간담회의실
10:00 김형동 의원실 등, 헴프 산업 글로벌 도약을 위한 헴프 규제개선 정책토론회 / 의원회관 제1간담회의실
14:00 민병덕 의원실 등, 이중전환기의 노동과 ESG 국회 토론회 / 의원회관 제3간담회의실
14:00 손명수 의원실 등, 인공지능 시대 독서의 의미: 책문화정책포럼 제1회 / 의원회관 제9간담회의실
15:00 박주민 의원실 등, 고립·은둔 청년 현실과 정책제안 / 의원회관 제1소회의실

◆소통관 기자회견

10:00 김성원 의원, [연천군 기회발전특구 지정 촉구 기자회견]
10:20 부승찬 의원, [스마트폰 프리스쿨 정책 발표 기자회견]
10:40 김선민 의원, [뇌병변장애인 권리보장 개정안 발의 기자회견]
11:00 윤동준 공보기획관, [2월 4주차 국회 정례브리핑]
11:20 윤종오 의원, [버스운영체계 개편 관련 기자회견]
11:40 김문수 의원, [지역 현안 기자회견]
13:00 김희정 의원, [부동산 현안 기자회견]
13:20 전현희 의원, [정책 발표 기자회견]
13:40 남인순 의원, [돌봄기본법 입법 청원 기자회견]
14:00 권칠승 의원, [경기도 주요 공약 발표 기자회견]
15:00 송재봉 의원, [지방선거 14개 정책공약 기자회견]
15:20 김남근 의원, [홈플러스 회생 마감기한 연장 촉구 기자회견]

◆더불어민주당

*정청래 당대표·한병도 원내대표
09:30 최고위원회의 / 국회 본관 당대표회의실

◆국민의힘

*장동혁 당대표
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:00 맘(Mom)편한특별위원회 임명장 수여식 및 1차 전체회의 / 국회 본관 228호
10:30 의원총회 / 국회 본관 246호

*송언석 원내대표
08:30 정권비리 3대특검 추진 및 사법장악 3대악법 저지를 위한 국회 천막농성 / 국회 본관 앞 천막농성장
09:00 최고위원회의 / 국회 본관 228호
10:30 의원총회 / 국회 본관 246호
14:00 농림축산식품해양수산위원회 법안심사소위원회 / 국회 본관 501호

◆조국혁신당

*조국 당대표·서왕진 원내대표
09:30 최고위원회 회의 / 국회 본관 당회의실(224호)

◆개혁신당

*이준석 당대표
통상 업무

*천하람 원내대표
통상 업무

oneway@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29
사진
'재명이네 마을'서 정청래 강제 퇴출 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 이성윤 최고위원이 이재명 대통령의 팬 카페인 '재명이네 마을'에서 강제 퇴출당했다. 네이버 카페 '재명이네 마을' 운영진은 22일 정 대표와 이 최고위원의 강제 탈퇴에 관한 투표 결과 이들의 강퇴가 확정됐다고 밝혔다. 투표 결과에 따르면 전체 투표수 1231표 중 찬성 1001표(81.3%), 반대 230표(18.7%)였다. '재명이네 마을' 카페에 올라온 더불어민주당 정청래 대표와 이성윤 최고위원이 강제 탈퇴 공지. [사진=카페 캡쳐] 운영진은 "정청래, 이성윤 의원은 마을에서 재가입 불가 강제 탈퇴 조치된다"고 했다. 운영진은 "분란을 만들고 아무것도 책임지지 않는 당 대표, 사퇴하라 외쳐 보지만 '너희들은 짖어라' 하는 듯한 태도"라며 "한술 더 떠 정치 검찰 조작 기소 대응 특위 수장으로 이성윤을 임명하며 분란에 분란을 가중하는 행위에 더 이상 용납이 되지 않는다"고 했다. 이어 "한때는 이 마을에도 표심을 얻기 위해 뻔질나게 드나들며 수많은 글을 썼었지만, 지난 당 대표 선거 당시 비판받자 발길을 끊었다"며 "필요할 때는 그렇게 마을을 이용하더니 달면 삼키고 쓰면 뱉는가? 우리가, 지지자들이 그렇게 만만한가?"라고 했다. 또 "이곳 '재명이네 마을'은 오직 이재명 대통령을 최우선으로 지지하는, 존경하고 사랑하는 공간"이라며 "운영자로서 할 수 있는 소심한 조치는 그저 이 공간에서 강퇴하는 것뿐이라 판단한다"고 했다. 그러면서 "이 마을은 운영자 개인 것이 아닌, 마을 주민들과 함께 가꿔온 소중한 공간이므로 이 절차에 대해 주민들과 소통하여 진행하고자 한다"며 "그 결과는 온전히 당 대표께서 받아들이시라"고 했다. '재명이네 마을' 매니저는 그동안 정 대표와 이 최고위원이 이 대통령의 행보와 엇박자를 보이며 당내 분란을 일으켰다고 주장했다. 특히 정 대표가 강행한 조국혁신당과의 합당 제안, '1인 1표제' 추진 등을 문제라고 봤다. 이 최고위원에 대해서는 특검 후보 추천 논란과 '1인 1표제' 관련 중앙위원회 투표 과정에서 제기된 사찰 의혹 등을 강퇴 배경으로 설명했다.  chogiza@newspim.com 2026-02-23 11:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동