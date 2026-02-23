함양 산불 진화 총력…오전 5시 기준 진화율 32%

'산불 확산 대응 2단계' 유지

일출과 동시에 헬기 51대 투입

[함양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 함양군 마천면 일원에서 발생한 산불에 대해 산림청이 진화율 32%를 기록한 가운데, 일출과 동시에 헬기 51대를 투입해 총력 진화에 나섰다.

산림청 중앙사고수습본부는 지난 21일 오후 9시14분경 경남 함양군 마천면 창원리 산23-2 일원에서 발생한 산불에 대해 22일 오후 10시 30분 기준으로 '산불 확산 대응 2단계'를 발령하고 가용 가능한 진화 자원을 총동원해 대응 중이라고 23일 밝혔다.

산림청 중앙사고수습본부가 21일 오후 9시 14분경 경상남도 함양군 마천면 창원리 산23-2 일원에서 발생한 산불에 대해, 확산 우려에 따라 22일 오후 10시30분 기준 산불 확산 대응 2단계를 발령한데 이어 가용가능한 진화자원을 총동원해 대응하고 있다.

이날 오전 5시 기준 산불 영향 구역은 189ha, 화선 길이는 8.26㎞로 이 중 2.64㎞가 진화돼 진화율은 32%로 집계됐다.

현재 현장에는 평균풍속 0.6㎧, 순간풍속 1.2㎧의 바람이 불고 있으며, 급경사지형 등 불리한 여건 속에서 진화차량 105대, 진화인력 603명이 밤샘 작업을 이어가고 있다.

산림청은 일출과 동시에 헬기 51대를 투입해 주불 진화에 집중할 계획이다. 또한 지형과 기상 조건을 종합적으로 고려해 주민 안전 확보를 최우선에 두고 대응하고 있으며, 추가 확산 가능성에 대비해 '산불 확산 대응 2단계'를 유지하고 있다.

건조한 날씨와 강풍으로 확산 우려가 커지자 산림청은 이번 함양 산불을 국가재난급 대형 산불로 판단했다. 이에 산림재난방지법 제34조 제4항에 근거해 전날 오후 10시부로 통합지휘 권한을 함양군수에서 산림청장(직무대리)으로 변경했다.

산림청장(직무대리)은 현장 통합지휘본부장을 직접 맡아 진화를 지휘하고 있으며, 수시 브리핑을 통해 상황을 실시간으로 공유하고 있다. 일몰 이후 헬기 운항이 중단된 상황에서도 산림청 특수진화대 51명, 소방 80명, 함양군 대응단 93명 등 총 224명이 야간 진화작업을 이어갔다.

경남도는 진화 인력과 장비 지원을 지속하는 동시에, 도지사 지시에 따라 진화대원의 안전장비 점검과 사전 교육을 철저히 시행하고 있다. 현재까지 인명피해는 없으며, 인근 주민 101세대 167명이 유림면 어울림체육관 등으로 대피를 완료했다.

산림청 중앙사고수습본부와 경남도는 "조기 진화를 위해 가용 가능한 모든 인력과 장비를 투입해 총력 대응하겠다"고 말했다.

