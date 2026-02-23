전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
글로벌·중국 미국·북미

美당국, 마러라고 침입 무장남성 사살…당시 트럼프는 백악관에

[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 22일(현지시간) 새벽 도널드 트럼프 미국 대통령의 저택인 플로리다주 팜비치 마러라고 리조트 보안구역에 무장한 20대 남성이 차량을 몰고 침입했다가 현장에서 사살됐다고 미 비밀경호국(SS)이 밝혔다.

트럼프 대통령은 자주 주말에 이곳에서 머물지만, 사건이 발생했을 때는 백악관에서 주지사들과 회동 등 일정으로 영부인 멜라니아와 함께 백악관에 있었다. 

미국 플로리다주 팜비치에 위치한 마러라고 리조트. [사진=로이터 뉴스핌]

사건은 이날 오전 1시 30분께 마러라고 리조트 북문 인근 진입 통제 구역에서 발생했다. 사살된 남성은 노스캐롤라이나주 출신의 21세 오스틴 터커 마틴으로 확인됐다.

릭 브래드쇼 팜비치 카운티 보안관은 브리핑에서 "용의자가 다른 차량이 빠져나가는 틈을 타 북문으로 진입했다"며 "현장에서 비밀경호국 요원 2명과 카운티 부보안관 1명이 대치했다"고 밝혔다.

마틴은 당시 산탄총과 연료통을 소지하고 있었던 것으로 전해졌다. 브래드쇼 보안관은 "그는 두 장비를 내려놓으라는 명령을 받았고, 연료통은 내려놓았지만 산탄총은 발사 위치로 들어 올렸다"며 "요원들과 경관이 위협을 무력화하기 위해 발포했다"고 설명했다.

비밀경호국 대변인 앤서니 굴리엘미는 마틴이 노스캐롤라이나를 떠나 플로리다로 이동하던 중 산탄총을 확보한 것으로 보인다고 밝혔다. 총기 박스가 그의 차량에서 발견됐고, 며칠 전 가족에 의해 실종 신고도 접수된 상태였다.

미 연방수사국(FBI)은 현재 범인의 사건 동기 등을 수사 중이다. 

한편 마틴의 사촌인 브래든 필즈(19)는 AP통신과의 인터뷰에서 "그는 조용했고 총을 무서워했다"며 "이런 일을 했다는 게 믿기지 않는다"고 말했다. 그는 마틴이 지역 골프장에서 일하며 월급 일부를 자선단체에 기부해왔다고 전했다.

트럼프 대통령은 2024년 대선 기간 두 차례 암살 위협을 겪은 바 있다. 2024년 7월 펜실베이니아주 버틀러 유세 현장에서 총격을 받아 귀를 다쳤고, 같은 해 9월에는 플로리다주 골프장에서 무장한 남성이 잠복해 있다가 적발되는 사건이 있었다.

wonjc6@newspim.com

 

 

 

