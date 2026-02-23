하나은행, 평일 밤 9시까지 운영 '하나 9시 라운지' 운영 개시

대화형 '인터렉티브 텔러 머신' 배치, 4시 이후에도 직원과 화상 소통

잠실새내역금융센터지점과 이수역 지점서 먼저 운영

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 하나은행은 평일 밤 9시까지 손님 상담 및 은행 업무가 가능한 야간 특화 탄력 점포 '하나 9시 라운지' 운영을 개시한다고 23일 밝혔다.

하나은행은 기존 영업점 업무시간의 제약을 넘어 오전 9시부터 밤 9시까지 운영되는 '하나 9시 라운지'를 도입함으로써, 평일 낮 시간 지점 방문이 어려운 직장인과 소상공인의 금융 서비스 접근성과 편의성을 증대할 예정이다.

하나은행은 화상상담 기반의 디지털 무인 점포 형태로 운영되는 '하나 9시 라운지'에 대화형 '인터렉티브 텔러 머신(ITM)'을 배치해 영업점 업무가 종료되는 평일 오후 4시 이후에도 은행 직원과 화상으로 실시간 소통과 상담이 가능하게 했다.

이를 통해 손님들은 ▲예적금 신규·재예치 ▲각종 제신고 ▲개인대출 간편 상담 ▲인터넷·스마트폰 뱅킹 등 전자금융 가입·변경 ▲OTP·보안카드 발급 및 등록 ▲체크카드 발급 등 상담이 필요한 주요 금융 업무들을 평일 밤 9시까지 편리하게 처리할 수 있다.

또한, 하나은행은 화상상담 기반의 무인 라운지 이용에 익숙치 않은 고령층 등 디지털 취약 손님들의 이용 접근성과 편의성 제고를 위해 기기 사용 안내를 돕는 전담 컨시어지도 배치한다.



우선 하나은행은 직장인 유동인구가 많은 잠실새내역금융센터지점과 이수역지점에서 '하나 9시 라운지' 운영을 먼저 시행하며, 이후 지역별 특성에 맞춰 확대 운영할 예정이다.

하나은행 관계자는 "손님들이 본인의 생활 패턴에 맞춰 편리하게 은행 업무를 처리하도록 라운지를 열게 됐다"라며 "향후 직장인과 소상공인이 밀집한 지역에 야간 특화 점포를 지속적으로 추가 확대할 예정"이라라고 말했다.

