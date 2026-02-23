에코프로HN, 친환경 선박 진출....암모니아 엔진 정화 첫 개발

HD한국조선해양·한국선급과 기술 시연

마이크로웨이브 촉매 가열로 연료 사용 최소화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 에코프로에이치엔이 메가와트(MW)급 암모니아 선박 상용화에 필요한 배기가스 정화 시스템을 국내 최초로 개발했다.

에코프로에이치엔은 HD한국조선해양, 한국선급과 함께 MW급 암모니아 엔진 정화 시스템을 개발하고 기술 시연회를 열었다고 23일 밝혔다. 이번 개발은 해양수산부 '선박배출 온실가스(GHG) 통합관리 기술개발' 과제의 일환이다.

에코프로에이치엔은 촉매 반응기 설계와 활성 온도 최적화, 배기가스 정화 성능 개선 기술을 맡았다. 그 결과 '마이크로웨이브 촉매 가열 배기가스 후처리 시스템'을 완성했다.

에코프로에이치엔은 지난 11일 한국선급 그린쉽기자재시험·인증센터에서 HD한국조선해양, 한국선급과 함께 공동 개발한 '마이크로웨이브 촉매 가열 배기가스 후처리 시스템'의 기술 시연회를 개최했다. (왼쪽부터)HD한국조선해양 이성원 책임연구원, HD한국조선해양 성영재 상무, 에코프로에이치엔 박상준 상무, HD한국조선해양 이현호 전무, 한국선급 김대헌 부사장, 한국선급 송강현 상무, HD현대중공업 김기두 상무. [사진=에코프로]

해당 기술은 전자파로 촉매를 직접 가열한다. 촉매 활성 온도를 정밀 제어할 수 있다. 촉매는 온실가스를 무해 물질로 분해·전환하는 물질이다. 촉매 반응을 위해서는 일정 온도 이상 가열이 필요하다.

기존 방식은 히터와 버너로 배기가스 전체 온도를 높인다. 마이크로웨이브 방식은 촉매에 전자파를 흡수시켜 분자 반응으로 가열한다. 촉매만 선택적으로 가열해 연료 사용을 줄인다. 별도 화석연료 장치 설치도 필요 없다.

HD한국조선해양은 과제를 기획했다. 한국선급은 그린쉽기자재시험·인증센터(KR TCC)에서 장시간 실증을 진행해 내구성과 성능을 검증했다.

회사는 기술 고도화와 추가 검증에 나선다. 실제 운항 환경에서 성능과 신뢰성을 확인한다. 암모니아 엔진뿐 아니라 차세대 연료 기반 엔진 후처리 시스템 개발과 사업화도 추진한다.

암모니아는 무탄소 선박 연료로 주목받는다. 국제에너지기구(IEA)는 2050년 전체 선박 연료의 44%를 암모니아가 차지할 것으로 전망했다. 다만 암모니아 엔진 배기가스에는 산화질소(NOX, N2O)와 미연소 암모니아가 포함된다. 오염물질 정화 기술 확보가 필수다.

박상준 에코프로에이치엔 상무는 "에코프로에이치엔은 독자 개발한 촉매 기술을 바탕으로 미세먼지 저감장치 등 다양한 친환경 사업을 펼쳐온 기업"이라며 "암모니아 연료 후처리 시스템을 개발하는 데 성공하면서 무탄소 친환경 선박 시대를 이끌 사업 및 기술 경쟁력도 확보할 수 있게 됐다"고 말했다.

syu@newspim.com