전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
사회 사건·사고

속보

더보기

'공천헌금 등 13개 의혹' 김병기 26·27일 첫 소환…수사 약 두 달만

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

지난해 말 의혹 제기...관련자 조사·압수수색
김 의원 여러 차례 소환 가능성

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = '공천헌금 의혹' 등 13가지 의혹을 받는 김병기 무소속 국회의원이 오는 26일과 27일 경찰에 출석해 첫 조사를 받는다.

23일 경찰 등에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 김 의원을 26·27일 피의자 신분으로 소환 조사할 예정이다. 김 의원도 이에 응했다고 전해졌다.

[서울=뉴스핌] 김병기 무소속 국회의원 '13개 의혹' 주요 타임라인 

김 의원이 받는 의혹은 ▲공천 헌금 수수 ▲경찰 수사 무마 ▲자녀 편입 및 취업 청탁 ▲배우자 업무추진비 유용 의혹 ▲항공사 숙박권 수수 ▲쿠팡 오찬과 인사 불이익 요구 ▲대형병원 진료 특혜 등이다.

서울경찰청은 지난해 말 불거진 김 의원 의혹을 일선 경찰서에 맡기지 않고 직접 수사하기로 했다. 경찰은 지난 2개월 동안 김 의원을 제외한 주변인을 조사했다. '공천헌금 수수' 의혹과 관련해 전 동작구의원 2명을 소환했다. 김 의원 배우자 이모 씨도 불러 조사했다.

이외에도 김 의원 측근으로 알려진 이지희 동작구의회 부의장이 '공천헌금 전달' 등과 관련해 조사를 받았다. '쿠팡 인사 불이익 요구' 의혹과 관련해서는 박대준 쿠팡 전 대표를 참고인 신분으로 불렀다. 김 의원의 전 보좌진과 조진희 전 동작구의원, 숭실대 관계자, 두나무와 빗썸 관계자 등도 불러 조사했다.

압수수색과 출국금지도 이루어졌다. 지난 달 14일 경찰은 김 의원 주거지 등 6개소를 압수수색했다. 김 의원과 배우자 등 5명을 출국금지 조치했다. 또 동작구의회와 동작경찰서, 쿠팡 본사, 차남이 재직했던 업체 등도 압수수색에 나서며 전방위로 수사했다.

경찰은 다만 이 기간 김 의원을 단 한 번도 부르지 않았다. 이에 '정치인 봐주기 수사', '늦장수사'라는 지적이 이어졌다. 경찰은 조사 범위가 많아 김 의원 소환도 늦어졌다는 입장이다.

김 의원 소환 조사는 여러 차례 이뤄질 가능성도 있다. 김 의원이 받는 의혹이 13개라 확인해야 할 게 많아서다. 경찰 관계자도 "조사할 게 많아 여러차례 불러야한다"고 언급했다.

한편 김 의원은 의혹들이 제기된 이후 지난달 19일 더불어민주당을 자진 탈당했다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김병기 더불어민주당 의원이 19일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 당 윤리심판원의 제명 처분 결정 등에 대한 입장 발표 기자회견을 마친 뒤 엘리베이터를 기다리고 있다. 2026.01.19 mironj19@newspim.com

gdy10@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동