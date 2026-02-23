미리 보는 MWC 2026…이통3사 'AI' 각축전

이통 3사, 내달 2일 열리는 'MWC 2026'서 AI 기술 경쟁 펼쳐

SKT '풀스택 AI'·KT '한국형 AI'·LG유플러스 '사람 중심 AI'

[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 이동통신 3사가 '인공지능(AI)'을 핵심 성장축으로 내세워 '모바일 월드 콩그레스(MWC) 2026'에 참가한다.

23일 업계에 따르면 세계 최대 이동통신 전시회인 'MWC 2026'이 3월 2일(현지시각)부터 5일까지 스페인 바르셀로나에서 나흘간의 일정으로 막을 올리는 가운데 국내 이동통신 3사는 AI 혁신 기술을 선보일 계획이다.

SKT는 '무한한 가능성을 만들어내는 SKT의 AI'를 주제로 전시관을 마련한다. SKT와 파트너사가 준비한 '통신으로 고도화하는 AI 기술'과 'AI로 진화하는 통신 기술'을 담아낸다. 그동안 축적한 AI 데이터센터(DC) 노하우를 비롯해 네트워크 AI, 마케팅 AI 등 AI 인프라 관련 핵심 기술을 선보인다.

SKT는 이번 MWC에서 AI DC 분야에서 쌓은 노하우와 소버린 AI 경쟁력을 바탕으로, 글로벌 통신사 · AI DC 사업자 · 스타트업 등 AI DC 유관 기업과의 만남을 이어가며 협력을 모색할 계획이다. 특히 이번 행사에서 AI 인프라·모델·서비스 전반을 아우르는 '풀스택 AI' 공개할 방침이다.

SKT 관계자는 "인프라, 모델, 서비스 등 AI 전 영역을 아우르는 '풀스택 AI' 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장을 공략할 예정"이라고 밝혔다.

KT는 '광화문광장'을 테마로 한 전시관을 조성한다. 한국적 정체성과 디지털 혁신이 공존하는 공간이라는 상징적인 의미가 있는 곳에서 혁신 기술과 K-컬처를 접목한 테마 공간을 마련해 한국의 기술력과 문화를 함께 소개한다. 다양한 인공지능 전환(AX)·AI 아이템과 실증사례, 한국형 체험 이벤트까지 준비됐다.

이 자리에서 기업 환경에 최적화된 AX 구현 운영체제 '에이전틱 패브릭', 차세대 컨택센터 솔루션 '에이전틱 AI컨택센터(AICC)', AI 기반 영상 분석 기술로 실종자를 탐색하는 '비전 트랙' 등을 공개할 계획이다.

KT 관계자는 "이번 MWC에서 AICT(AI+ICT) 기업으로서의 전환 성과와, 네트워크, 클라우드, 미디어 등 다양한 산업 영역에 적용 가능한 AI 기술력을 중심으로 글로벌 파트너십 기회를 확대하는 데 초점을 맞추고 있다"고 설명했다.

LG유플러스는 AI 기반의 미래 기술을 선보인다. '사람 중심 AI'을 주제로 사람과 사람을 연결하는 기술과 서비스를 통해 만드는 미래상을 공개할 예정이다. 고객의 감정까지 케어하는 맞춤형 AI컨택센터 등 '익시오'와 피지컬 AI를 융합해 고객의 일상을 바꾸는 미래 비전 등을 소개한다.

LG유플러스는 MWC26에서 '사람 중심 AI'을 주제로 목소리 기반의 초개인화 Agentic AI '익시오(ixi-O)'를 비롯해 맞춤형 AICC, AI데이터센터(AIDC), 오토노머스 NW(Autonomous NW), 보안 솔루션 '익시가디언(ixi-Guardian) 2.0' 등을 공개할 계획이다. 초개인화 미디어아트 전시를 통해 사람 중심 AI가 만들어가는 미래 비전을 시각적으로 구현할 예정이다. 특히, 주요 경영진이 참석해 AI·네트워크·플랫폼 등 다양한 분야의 글로벌 기업들과 협력을 논의한다.

LG유플러스 관계자는 "'사람 중심 AI'를 주제로, 목소리 기반의 초개인화 Agentic AI '익시오'와 고객의 감정까지 케어하는 맞춤형 AICC 등 사람 중심 AI 관점에서 구현된 기술을 선보일 예정"이라고 밝혔다.

