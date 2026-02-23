경찰직협, 전현무 순직 경찰 '칼빵' 발언에 "명백한 2차 가해…사과하라"

예능 프로그램서 순직 경찰관에 '칼빵' 표현

해당 프로그램 삭제·출연진 공개 사과·프로그램 징계 촉구

[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 방송인 전현무가 한 방송에서 순직 경찰관을 언급하면서 '칼빵'이란 단어를 사용한 데 대해 전국경찰직장협의회(경찰직협)가 공식 사과와 방송 삭제를 요구했다.

경찰직협은 23일 입장문을 내고 "제복 입은 영웅 숭고한 희생을 '예능 가십'으로 전락시킨 방송 행태를 강력히 규탄한다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무가 20일 오후 서울 여의도 KBS에서 열린 연예대상 시상식 포토월에 참석 하고 있다. 2025.12.20 leehs@newspim.com

경찰직협은 "대한민국 안녕을 위해 목숨을 바친 순직 공무원 헌신은 우리 사회가 영원히 기억하고 예우해야 할 지고지순한 가치"라면서 "해당 방송은 고인 명예를 난도질하고 현장에서 사투를 벌이는 14만 경찰 공무원들 가슴에 대못을 박았다"고 비판했다.

이어 "순직은 누군가에게 하늘이 무너지는 고통이며 국가적으로 커다란 손실"이라며 "범죄자 은어인 '칼빵'으로 묘사해 웃음을 유도한 것은 인륜을 저버린 행위이자 고인과 유가족에 대한 명백한 2차 가해"라고 지적했다.

경찰직협은 해당 방송사에 유가족과 전국 경찰 공무원에게 공식 사죄하고 문제 회차를 모든 플랫폼에서 삭제하며 출연진 공개 사과 및 자숙 시간 가질 것을 요구했다. 방송통신심의위원회에는 해당 프로그램에 법정 최고 수준 징계를 촉구했다.

전현무는 디즈니+ 예능 '운명전쟁49' 2회에서 무속인이 고(故) 이재현 경장 사망 원인을 추리하는 과정에서 "제복 입은 분이 칼빵이다"고 말했다.

이 경장은 서울 서부경찰서 소속으로 2004년 8월 부녀자 폭행 피의자 이학만을 검거하는 과정에서 순직했다. 당시 이학만은 동행을 요구한 이 경장과 고(故) 심재호 경위를 갑자기 흉기로 공격했다.

