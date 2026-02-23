신원식 "尹, 2024년 3월 안가 만찬서 비상조치 언급" 재확인

"군이 나서야 하지 않겠느냐는 취지로 기억"

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 신원식 전 국가안보실장은 비상계엄 선포 약 9개월 전인 2024년 3월 삼청동 안가 모임에서 윤석열 전 대통령이 '비상조치'를 언급했다고 법정에서 재차 증언했다.

신 전 실장은 23일 서울중앙지법 형사합의32부(류경진 부장판사) 심리로 열린 조태용 전 국정원장의 직무유기 등 혐의 사건 공판에 증인으로 출석해 이같이 밝혔다.

신원식 국가안보실장이 지난해 11월 서울 여의도 국회에서 열린 국회운영위원회의 대통령비서실, 국가안보실, 대통령경호처 국정감사에서 자리하는 모습. [사진=뉴스핌DB]

이날 신 전 실장은 당시 윤 전 대통령이 주재한 삼청동 안가 만찬에 대한 증언을 했다. 만찬에는 조 전 원장과 김용현 전 국방부 장관, 여인형 전 방첩사령관 등이 참석한 것으로 알려졌다.

재판부가 '윤 전 대통령이 당시 군의 적극적인 역할'을 말한 기억이 있나'고 질문하자 신 전 실장은 "비상한 조치, 정상적인 방법으로는 국정 난맥을 해결하기 어렵다고 말했고 군이 나서야 하지 않겠느냐는 취지로 기억한다"고 답했다.

이어 "당시에 제가 그렇게 느낀 건지 (아니면 실제로 그렇게 말했는지) 지금 시점에서 구분하라고 하면 자신은 없다"면서도 "윤 전 대통령의 표정과 맥락을 봤을 때 '군이 정치에 개입하는 역할 할 수도 있겠구나' 하고 느낀 건 맞다"라고 했다.

romeok@newspim.com