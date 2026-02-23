최경식 남원시장 "당 결정 수용"…현역 첫 지방선거 불출마 선언

더불어민주당 정밀심사 대상 분류..."억울함 딛고 당의 결정 수용"

[서울=뉴스핌] 전미옥 기자 = 최경식 남원시장이 6.3 지방선거에 출마하지 않겠다고 밝혔다.

최 시장은 23일 자신의 페이스북에 "무거운 책임감과 남원을 향한 변함없는 진심을 담아 다가오는 제9회 지방선거에 출마하지 않기로 결심했다"고 밝혔다.

최경식 남원시장. [사진= 뉴스핌DB]

그는 "오직 시민만 바라보며 달려왔다"며 "시민의 삶이 풍요로워지는 남원, 우리 아이들의 미래가 기대되는 남원을 만들고자 쉼 없이 달려왔다"며 "그 과정에서 얻은 성과들은 모두 시민의 지지와 공직자들의 헌신이 있었기에 가능했다"며 소회를 전했다.

최 시장은 당내 공천 심사 과정에 대한 아쉬움도 드러냈다. 그는 "더불어민주당 당헌·당규에서 규정한 어떠한 중대 범죄나 징계 이력 없이 '정밀심사 대상'으로 분류됐다"며 "중앙당에 이의신청을 했으나 기각 결정이 내려졌다"고 했다.

그러면서 "개인적으로 납득하기 어렵고 가슴 아픈 결과"라면서도 "개인의 억울함을 호소하며 정쟁을 이어가는 것보다 당의 결정을 무겁게 수용함으로써 지역사회의 분열을 막는 것이 시장으로서의 책임이라고 판단했다"고 피력했다.

아울러 최 시장은 "저의 결단이 남원의 정치가 한 단계 더 성숙해지고 당이 화합으로 나아가는 밀알이 되길 바란다"며 "비록 지방선거에는 나서지 않지만 남원을 향한 애정과 책임감은 변하지 않을 것"이라고 덧붙였다.

한편 최 시장은 테마파크 개발 사업을 취소했다가 패소해 남원시에 500억 원 가량의 배상 책임을 지게 했다는 논란에 휩싸인 바 있다. 또 음주 측정을 거부한 공무원 승진에 영향을 줬다는 의혹으로 경찰 조사를 받기도 했다.

