전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
글로벌·중국 미국·북미

속보

더보기

미·이란 핵협상 앞두고 유가 숨고르기…관세 혼선까지 겹쳐 '변동성 장세'

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

브렌트 72달러선 근접…지정학 프리미엄 vs 실수요 둔화 공방
제네바 3차 회담 분수령…협상 결과에 유가 향방 달렸다

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 국제유가는 23일 6개월 만의 최고치 부근에서 숨 고르기에 들어갔다. 미국과 이란이 오는 26일 스위스 제네바에서 3차 간접 핵 협상을 앞두고 있는 가운데, 최근 미국의 관세 조치로 인한 경제적 불확실성까지 겹치며 시장은 방향성을 탐색하는 모습이다.

이날 런던 ICE선물거래소에서 4월 인도분 브렌트유 선물은 배럴당 71달러 후반, 뉴욕상업거래소에서 3월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 배럴당 66달러 중반에서 소폭 상승했다. 지난주 미국과 이란 간 군사 충돌 가능성에 대한 우려가 커지면서 브렌트유는 5% 이상 급등, 2025년 7월 이후 최고치인 72달러대까지 치솟은 바 있다.

원유 [사진=로이터 뉴스핌]

시장 참가자들은 이번 협상이 사실상 '분수령'이 될 가능성에 주목하고 있다. 이란 측에서는 아바스 아라그치 외무장관이, 미국에서는 스티브 위트코프 중동 특사가 참석하며, 오만이 중재를 맡는다. 트럼프 행정부는 이란의 핵 프로그램에 대한 양보를 요구하고 있으며, 미국은 핵무기 보유 및 우라늄 농축을 허용할 수 없다는 입장을 고수하고 있다. 반면 이란은 자국의 핵 활동이 민간 목적이라고 주장하면서도, 제재 해제와 농축 권리 인정이 전제된다면 일정 부분 양보할 수 있음을 시사한 것으로 전해졌다.

다만 양측의 입장 차는 여전히 크다. 협상이 결렬될 경우 미국의 군사적 선택지가 다시 부상할 수 있다는 관측도 나온다. 실제로 이란 내부에서는 시위가 이어지고 있고, 미국은 중동 지역에 항공모함 전단을 추가 배치하는 등 군사적 존재감을 강화한 상태다.

여기에 미국 내 관세 정책 혼선도 변수다. 연방대법원이 국제비상경제권한법(IEEPA)을 근거로 한 관세 부과를 무효화하자, 트럼프 대통령은 글로벌 관세를 15%로 인상하겠다고 발표했다. 관세 징수 중단과 인상 방침이 엇갈리며 경제 불확실성은 오히려 확대됐다.

전문가들은 최근 국제유가 상승이 실제로 원유가 부족해졌기 때문이라기보다는, 중동을 둘러싼 지정학적 긴장이 가격에 반영된 결과라고 보고 있다.

일반적으로 원유 공급이 빠듯해지면 현물 가격이 빠르게 오르고, 근월물과 원월물 간 가격 차이(단기 스프레드)도 확대되는 경향이 나타난다. 즉, 지금 당장 기름이 부족하면 '당장 받을 수 있는 물량'의 가치가 더 올라야 한다는 의미다.

하지만 모간스탠리는 현재 시장에서 그런 전형적인 수급 타이트닝 신호가 뚜렷하게 나타나지 않고 있다고 지적했다. 선물 가격은 상승했지만, 단기 스프레드는 오히려 완화되고 있고 현물 프리미엄도 약해지고 있다는 것이다. 이는 시장이 실제 공급 차질을 반영해 가격을 밀어 올리고 있다기보다는, 미·이란 갈등이나 군사 충돌 가능성 같은 정치·군사적 불확실성에 대비해 위험 프리미엄을 얹고 있다는 해석이 가능하다는 설명이다.

결국 유가의 향방은 제네바 협상 결과에 달려 있다. 외교적 타협이 도출될 경우 위험 프리미엄은 빠르게 축소될 수 있지만, 협상이 틀어질 경우 중동 리스크가 재점화되며 유가가 다시 급등할 가능성도 배제할 수 없다. 지정학과 정책 불확실성이 맞물린 가운데, 변동성 장세는 당분간 이어질 전망이다.

koinwon@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동