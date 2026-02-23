李대통령 "나의 '아미고' 룰라…한-브라질, 더 나은 미래 향해 나아갈 것"

전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
李대통령 "나의 '아미고' 룰라…한-브라질, 더 나은 미래 향해 나아갈 것"

李 "비슷한 삶의 궤적 공유"
"오랜 동지 만난 듯 반가워"
룰라 "우리가 형제처럼 느껴져"
"우리는 증오 대신 희망을 제시"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 23일 루이즈 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령을 "나의 친구, 동지, 아미고(amigo)"라 칭하며 "한국과 브라질이 가진 서로 다른 강점과 잠재력이 있기에 양국의 협력은 더 나은 미래를 향해 거침없이 나아갈 것"이라고 말했다.

이 대통령은 이날 오후 청와대 영빈관에서 열린 룰라 대통령 부부 국빈 만찬에서 "비슷한 삶의 궤적을 공유하고 있었기 때문에 룰라 대통령을 처음 만났을 때부터 마치 오랜 동지를, 또 친구를 만난 것처럼 참으로 반가웠다"고 강조했다.

이재명 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령이 23일 청와대에서 열린 국빈 방한 환영 만찬에서 서로를 안고 인사를 나누고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "룰라 대통령이 그랬던 것처럼 저 역시 소년공으로 노동현장에서 삶을 시작했다"며 "어린 소년으로서 감당하기 어려운 상황이었으나 현장 노동자로서의 뿌리는 변함없는 자부심으로 남아있다"고 소개했다.

이 대통령은 "자랑스러운 우리 기업들도 양국 관계의 핵심축"이라며 "아마존의 거점 마나우스에 자리잡은 삼성, LG전자의 30년 역사는 지역사회의 생산, 고용, 교육을 책임져온 동반성장의 산 역사"라고 설명했다.

이 대통령은 "브라질 국민의 든든한 발이 되어준 현대자동차는 이제 친환경 자동차 육성에 집중하며 브라질의 기후위기 대응에 보폭을 맞춰가고 있다"며 "지난해 말 브라질 알칸타라 우주센터에서 우리 기업의 첫 상업로켓 '한빛-나노'의 발사 시도가 있었다. 안타깝게도 원하는 성과를 이루지는 못했지만 그날의 경험은 우주 시대를 향한 귀한 자산이 될 것"이라고 내다봤다.

이재명 대통령 부부와 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령 부부가 23일 청와대에서 열린 국빈 방한 환영 만찬에 참석해 대화를 하고 있다. [사진=청와대]

이 대통령은 "기후 위기와 탄소 중립이라는 피할 수 없는 지구적 과제 앞에서 우리 모두는 미래 세대의 지속 가능한 환경을 물려줘야 할 막중한 책임을 가지고 있다"며 "그 책임과 역할을 다하기 위한 브라질의 노력, 우리 룰라 대통령의 노력에 경의를 표한다. 먼 훗날 오늘의 만찬 자리가 한국과 브라질 양국이 공동 번영의 미래를 꿈꾸었던 의미 있는 첫걸음으로 기억되기를 바란다"고 희망했다.

이재명 대통령 부부와 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 브라질 대통령 부부가 23일 청와대에서 열린 국빈 방한 환영 만찬에 참석하기 전 서로 인사를 나누고 있다. [사진=청와대]

룰라 대통령 역시 "귀하의 인생경로를 알고 나서부터 우리가 형제처럼 느껴진다"며 "전통적인 정치가들은 우리가 대통령이 되리라고 생각지 않았고, 우리는 쫓겨 다녔으나 꿋꿋이 우리의 길을 갔다"고 소개했다.

룰라 대통령은 "노벨평화상을 수상하신 김대중 전 대통령이 민주주의는 지속가능한 경제발전과 사회정의를 위한 유일한 길이라고 말했다. 우리는 증오 대신 희망을 제시한다"며 "우리는 사람들을 보살피는 정부를 이끌어가고 있다"고 강조했다.

이날 국빈 만찬에는 정부 고위관계자들을 비롯해 주요 그룹 총수들도 참석했다. 이재용 삼성전자 회장, 최태원 SK그룹 회장 및 대한상공회의소 회장, 구광모 LG그룹 회장, 정의선 현대자동차그룹 회장, 정기선 HD현대 회장, 김동관 한화그룹 부회장 등이다.

국빈 만찬을 마친 뒤에는 청와대 상춘재에서 '치맥'을 곁들인 친교 일정이 이어진다. 한국식 치킨과 브라질 전통 닭요리가 함께 오를 예정이다.

김혜경 여사와 브라질 영부인 호잔젤라 룰라 다시우바 여사가 23일 청와대에서 열린 국빈 방한 환영 만찬에서 어린이들에게 인사를 하고 있다. [사진=청와대]

pcjay@newspim.com

