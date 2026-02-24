전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
글로벌·중국 특파원

속보

더보기

'금리 인하' 외치던 연준 월러의 변심… "고용 호조 이어지면 동결해야"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

1월 고용 서프라이즈에 태세 전환… "추세 이어지면 동결로 의견 쏠릴 것"
"관세발 인플레이션은 일시적 현상"
3월 FOMC 최대 변수는 '2월 고용 보고서'

[뉴욕=뉴스핌] 김민정 특파원 = 지난달 기준금리 인하를 강하게 주장했던 크리스토퍼 월러 미국 연방준비제도(Fed) 이사가 1월의 예상 밖 고용 깜짝 호조가 앞으로도 이어질 경우 금리를 동결해야 한다는 입장으로 선회했다. 차기 연준 의장 유력 후보 중 한 명으로 꼽히는 그의 정책 기조가 매파(통화 긴축 선호)적으로 기울면서 시장의 이목이 쏠리고 있다.

23일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 월러 이사는 이날 전미실물경제협회(NABE) 행사 연설을 위해 준비한 발표문에서 1월의 강력한 고용 지표를 언급하며 "상방으로 놀라운 결과였다"고 평가했다. 이어 "2월에도 이러한 강력한 고용 추세가 지속된다면, 다가오는 연방공개시장위원회(FOMC) 회의에서 내 견해는 금리 동결 쪽으로 쏠리게 될 것"이라고 밝혔다.

앞서 미 노동통계국(BLS)이 발표한 1월 비농업 부문 신규 고용은 13만 건을 기록해 월가 기대치였던 6만6000건을 두 배 가까이 크게 웃돌았다. 이 수치가 발표되기 전인 1월 FOMC 정례회의 당시 월러 이사는 0.25%포인트(%p) 금리 인하를 지지하는 소수 의견을 낸 바 있다. 당시 그는 도널드 트럼프 대통령이 차기 연준 의장 후보로 검토하고 있던 핵심 인물이기도 하다.

크리스토퍼 월러 미 연준 이사.[사진=블룸버그] 2026.02.24 mj72284@newspim.com

월러 이사는 "1월 고용 보고서는 분명히 예상치를 뛰어넘는 서프라이즈였으며, 고용 시장의 '국면 전환' 가능성을 보여줬다"고 진단했다. 다만 그는 "관건은 1월의 양호한 고용 수치가 향후 하향 조정될 것인지, 아니면 2월에 다시 고용 약세로 돌아설 것인지 여부"라며 "만약 지표가 둔화한다면 지난 회의에서 25bp(1bp=0.01%p)의 금리 인하가 적절하다고 봤던 내 기존 입장이 지지를 받을 것"이라고 덧붙였다. 시장의 시선은 이제 내달 6일 발표되는 2월 고용 보고서로 집중되고 있다.

한편 월러 이사는 트럼프 행정부의 관세 정책이 인플레이션에 미치는 영향에 대해서도 미세하게 입장을 바꿨다. 이전에 그는 관세가 물가를 띄울 것이라는 점을 불확실한 주요 리스크 중 하나로 꼽았으나, 이날은 "최근의 인플레이션 상승은 대부분 수입 관세에 의해 촉발된 것"이라며 "기업들이 점차 관세에 적응해 나가면서 이러한 물가 상승 효과는 일시적으로 그치고 사라질 것"이라고 낙관적으로 내다봤다.

이와 관련해 월러 이사는 "관세 효과를 제외한 근원 인플레이션은 연준의 목표치인 2%에 근접해 있다"며, 향후 정책 결정에 있어 물가 둔화보다는 고용 시장의 건강한 상태를 확인하는 데 집중하겠다는 뜻을 분명히 했다.

월러 이사는 미국 경제가 높은 생산성과 성장률을 가진 경제로 전환한다면 금리역시 높은 수준에서 유지될 것이라고 설명했다. 그는 "더 생산적이고 경제의 더 높은 성장률은 더 높은 금리를 의미한다"며 "높은 생산성 성장은 높은 수익률로 이어지고 그것은 나쁜 것이 아니다"고 강조했다.

mj72284@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동