김용태 "장동혁 지도부, 당 망해도 당권만 쥐고 있으면 그만인가"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 국민의힘 김용태 의원이 장동혁 지도부에 대해 "당이 망해도 당권만 쥐고 있으면 그만인가"라고 직격탄을 날렸다.

김용태 국민의힘 의원 [사진=뉴스핌DB]

김 의원은 23일 자신의 SNS에 올린 글을 통해 "장동혁 지도부가 윤어게인을 선택한 이유는 무엇인가"라며 "장동혁 대표는 계엄 해제 요구에 찬성한 분인데도 윤어게인과 결사적으로 함께 하는 이유와 그들에게 계엄이 위헌 위법임을 명확히 설명하지 못하고 탄ㅅ핵 찬성파와 반대파의 화해와 대통합을 이끌어내려 하지 않는 이유는 무엇인가"라고 지적했다.

김 의원은 "보수가 외면 받는 이유는 국정 기조나 정책이 부족해서가 아니다"라며 "계엄을 옹호하는 반헌법적 정치노선과 확실하게 절연하는 것이 개혁의 핵심이기 때문"이라고 비판했다. 그는 "윤어게인 입장에서 당과 보수의 통합을 주장하는 것은 의미도 없고 현실성도 없는 정치적 수사에 불과하다"라고 말했다.

그는 "장동혁 지도부는 이재명 정부와 제대로 싸우고 있지 않다. 그저 강성 지지층을 만족시키는 자극적 언사만 존재할 뿐"이라며 "장동혁 지도부는 이재명 정부가 승승장구하는 길을 깔아주고 있다. 당 지도부는 불법계엄으로 축소된 보수의 자산을 다시 그 절반으로 축소시키고 있다"고 목소리를 높였다.

그는 "지금 국민의힘의 개혁을 원하는 것은 온 국민"이라며 "특정세력의 방패막이가 아니라 온 국민의 염원으로 당을 개혁하는 길로 나아가야 한다. 그러한 국민보수 리더십을 만들어가야 한다. 장동혁 지도부가 더 이상 반국민 반개혁의 상징이 되지 않기를 바란다"고 말했다.

