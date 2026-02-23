전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
정치 국회·정당

속보

더보기

김용태 "장동혁 지도부, 당 망해도 당권만 쥐고 있으면 그만인가"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

"계엄 옹호와 확실히 절연하는 것이 개혁 핵심"
"장동혁 지도부 이재명 정부 승승장구 길 깔아줘"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 국민의힘 김용태 의원이 장동혁 지도부에 대해 "당이 망해도 당권만 쥐고 있으면 그만인가"라고 직격탄을 날렸다.

김용태 국민의힘 의원 [사진=뉴스핌DB]

김 의원은 23일 자신의 SNS에 올린 글을 통해 "장동혁 지도부가 윤어게인을 선택한 이유는 무엇인가"라며 "장동혁 대표는 계엄 해제 요구에 찬성한 분인데도 윤어게인과 결사적으로 함께 하는 이유와 그들에게 계엄이 위헌 위법임을 명확히 설명하지 못하고 탄ㅅ핵 찬성파와 반대파의 화해와 대통합을 이끌어내려 하지 않는 이유는 무엇인가"라고 지적했다.

김 의원은 "보수가 외면 받는 이유는 국정 기조나 정책이 부족해서가 아니다"라며 "계엄을 옹호하는 반헌법적 정치노선과 확실하게 절연하는 것이 개혁의 핵심이기 때문"이라고 비판했다. 그는 "윤어게인 입장에서 당과 보수의 통합을 주장하는 것은 의미도 없고 현실성도 없는 정치적 수사에 불과하다"라고 말했다.

그는 "장동혁 지도부는 이재명 정부와 제대로 싸우고 있지 않다. 그저 강성 지지층을 만족시키는 자극적 언사만 존재할 뿐"이라며 "장동혁 지도부는 이재명 정부가 승승장구하는 길을 깔아주고 있다. 당 지도부는 불법계엄으로 축소된 보수의 자산을 다시 그 절반으로 축소시키고 있다"고 목소리를 높였다.

그는 "지금 국민의힘의 개혁을 원하는 것은 온 국민"이라며 "특정세력의 방패막이가 아니라 온 국민의 염원으로 당을 개혁하는 길로 나아가야 한다. 그러한 국민보수 리더십을 만들어가야 한다. 장동혁 지도부가 더 이상 반국민 반개혁의 상징이 되지 않기를 바란다"고 말했다. 

dedanhi@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동