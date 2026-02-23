한국투자증권, ELW 338종목 신규 상장

코스피200 200종목·개별주식 138종목 공급

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 한국금융지주 자회사 한국투자증권은 주식워런트증권(ELW) 338종목을 신규 상장한다고 23일 밝혔다.

이번 신규 상장 물량은 코스피200을 기초자산으로 하는 지수형 ELW 200종목과 삼성전자, SK하이닉스, 신한지주, 두산에너빌리티 등을 기초자산으로 하는 종목형 ELW 138종목으로 구성됐다.

ELW는 개별 주식이나 주가지수를 만기일에 미리 정한 가격으로 사고팔 수 있는 권리를 거래하는 상품이다. 기초자산 상승을 예상하면 콜 ELW, 하락을 예상하면 풋 ELW를 매수하는 방식이다. 다만 기초자산 가격이 예상과 다르게 움직일 경우 만기 시 원금 전액 손실이 발생할 수 있다.

[사진=한국투자증권]

한편 ELW 거래를 위해서는 투자성향 진단과 사전 투자자 교육 이수가 필요하다. 신규 고객 기준 최소 1500만원의 기본예탁금도 충족해야 한다. 자세한 내용은 한국투자증권 ELW 전용 홈페이지와 카카오톡 채널 'TRUE ELW'에서 확인할 수 있다.

dconnect@newspim.com