케이뱅크, 일반투자자 대상 공모주 청약 134.6대 1 경쟁률

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 케이뱅크는 일반투자자를 대상으로 한 공모주 청약에서 134.6대 1의 경쟁률을 기록했다고 23일 발표했다.

20일과 23일 이틀 동안 일반투자자에게 배정된 1764만주에 대해 총 23억7412만주가 청약 신청되었으며, 청약 건수는 83만6599건으로 집계됐다. 청약 증거금은 중복 청약을 제외하지 않은 잠정 기준으로 9조8500억원에 달했다.

상장주관사 관계자는 "수요예측에서 확인된 기관투자자의 높은 관심이 일반 투자자 청약으로 이어졌다"며 "케이뱅크의 성장성 및 사업 모델에 대한 신뢰가 반영된 결과"라고 설명했다.

이달 4일부터 10일까지 진행된 수요예측에는 국내외 기관 2007곳이 참여하여 65억5000만주를 신청하며 약 199대 1의 경쟁률을 기록했다. 케이뱅크는 희망 공모가액(8300원~9500원) 범위에서 8300원으로 최종 공모가를 확정했으며, 상장 후 예상 시가총액은 약 3조3673억원에 이를 것으로 보인다.

이번 상장을 통해 케이뱅크는 약 10조원의 신규 여신 성장 여력을 확보할 계획이다. 이를 기반으로 혁신금융의 속도를 더하기 위해 ▲SME 시장 진출 ▲Tech 리더십 강화 ▲플랫폼 비즈니스 기반 구축 ▲디지털자산을 포함한 신사업을 본격적으로 추진할 예정이다.

최우형 케이뱅크 은행장은 "차별화된 경쟁력과 성장성을 믿고 참여해주신 모든 투자자에게 감사드린다"며 "상장 이후 공모자금을 활용해 혁신금융을 가속화하고 꾸준한 성장으로 주주 가치를 높이겠다"고 밝혔다.

케이뱅크는 오는 25일 납입을, 다음달 5일 유가증권시장에 상장할 예정이다. 상장대표주관사는 NH투자증권과 삼성증권이며, 인수단은 신한투자증권으로 구성된다.

