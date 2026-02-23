미래에셋운용 'TIGER 증권 ETF', 연초 이후 101.7% 상승

레버리지 제외 국내 ETF 중 수익률 1위

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미래에셋자산운용은 'TIGER 증권 ETF(상장지수펀)'가 연초 이후 수익률 101.7%를 기록했다고 23일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 지난 19일 종가 기준 TIGER 증권 ETF의 연초 이후 수익률은 101.7%로 집계됐다. 이는 같은 기간 코스피 상승률 37.8%를 63.9%포인트 상회하는 수치다. 레버리지를 제외한 국내 상장 ETF 가운데 가장 높은 수익률이다.

미래에셋자산운용 측은 "증권 업종은 최근 국내 주식시장 투자심리 개선과 거래대금 증가에 따라 상승세를 보이고 있다"며 "증권사 고객예탁금은 100조원을 넘어섰으며, 전년 동월 대비 하루 평균 거래대금은 339% 증가한 62조3000억원을 기록했다"고 전했다.

TIGER 증권 ETF는 미래에셋증권 33.3%, 한국금융지주 22.3% 등 국내 증권사 10개 종목에 투자한다. 국내 상장 ETF 가운데 미래에셋증권 비중이 가장 높다.

특히 미래에셋증권은 해외 비상장 기업 지분 가치 반영 등에 따라 올해 주가가 203.6% 상승했다. 코스피 상장 증권주 가운데 가장 높은 상승률이다.

정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부 본부장은 "증권 업종은 한국 주식시장 리레이팅 국면에서 가장 큰 수혜가 기대되는 업종"이라며 "TIGER 증권 ETF는 국내 대표 증권사들의 실적 개선과 주주환원 확대 흐름을 함께 담을 수 있는 상품으로 증권 업종 전반에 투자할 수 있는 효율적인 수단"이라고 말했다.

