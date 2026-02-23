파라택시스이더리움, 코스닥 시장서 거래 재개

액면분할 및 사명 변경 따른 상장 절차 마무리

"이더리움 기반 자산 운용 사업 본격화"

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 파라택시스이더리움(구 신시웨이)은 23일 주식 액면분할과 사명 변경에 따른 상장 절차를 마무리하고 코스닥 시장에서 변경된 사명으로 거래를 재개한다고 밝혔다.

회사는 1대5 비율의 액면분할을 실시해 발행주식 총수를 2236만2730주로 확대했다. 이와 함께 제3자배정 유상증자로 발행한 74만5424주의 신주도 상장했다.

파라택시스이더리움은 이번 변경 상장을 계기로 기존 보안 사업과 디지털 자산 재무 사업을 병행하는 구조로 사업 체계를 운영할 계획이다. 또한 보안 사업에서 발생하는 현금흐름을 연구개발(R&D)과 디지털 자산 관련 사업에 활용한다는 방침이다.

회사는 미국 파라택시스홀딩스의 지원을 바탕으로 이더리움 기반 자산 운용 사업을 추진하고 있다. 해당 사업은 이더리움 스테이킹을 통해 보상을 확보하는 구조다.

파라택시스이더리움 로고. [사진=파라택시스이더리움]

파라택시스이더리움 측은 "이러한 수익 모델은 전통 금융 시장의 고배당주와 유사한 방어적 자산 역할을 할 것으로 기대된다"며 "최근 글로벌 금융기관들이 실물자산을 블록체인에 올리는 실물자산 토큰화(RWA) 표준으로 이더리움을 낙점하고 있다는 점 역시 신사업의 성장성에 강력한 모멘텀이 될 전망"이라고 전했다.

한편 파라택시스이더리움은 지난해 잠정 실적으로 매출 139억9000만원, 영업이익 35억7000만원을 기록했다. 이는 전년 대비 매출은 18.36%, 영업이익은 50.23% 각각 증가한 수치다.

이명훈 파라택시스이더리움 대표는 "글로벌 금융기관의 RWA 인프라 구축과 국내 디지털자산기본법 도입 흐름에 선제적으로 대응해, 보안과 가상자산 트레저리를 아우르는 독보적인 선도 기업으로 도약하겠다"며 "앞으로 비즈니스 모델을 지속적으로 고도화하여 시장 내 입지를 공고히 다지는 동시에 주주 가치 제고를 위해 최선을 다할 것"이라고 강조했다.

