2026.02.24 (화)
동해시, 'LOCAL STAY' 생활체류형 관광도시 선언

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 2026년을 '생활체류형 관광도시'로 도약하는 전환점으로 삼고, 신규 관광홍보 전략 'LOCAL STAY 동해'를 전면에 내세웠다.

동해시는 23일 "단순 방문을 넘어 지역의 일상과 문화를 직접 경험하는 관광도시로 나아가기 위해 '2026 새로운 관광홍보 추진 계획'을 수립하고 본격 실행에 들어간다"고 밝혔다.

도째비골 스카이밸리.[사진=동해시] 2026.02.23 onemoregive@newspim.com

한국관광데이터랩에 따르면 2025년 동해시 외지인 방문객은 전년 대비 6.9% 증가했으며, 강원·경기권 50~59세 관광객 비중이 가장 높게 나타났다. 숙박을 동반한 체류형 관광객도 6.7% 늘었고, 특히 1박 2일 체류가 가장 많은 것으로 분석돼 '단기 방문 도시'에서 '체류형 도시'로 수요가 옮겨가고 있다는 평가다.

관광 소비 역시 증가세다. 전국 관광 소비가 줄어드는 상황에서도 동해시 관광 소비액은 약 2,125억 원으로 전년보다 2% 늘었고, 외식업(33.5%), 쇼핑업(26.3%), 육상운송업(18.2%) 순으로 지출이 집중됐다. SNS 언급량도 전년 대비 36% 증가해 온라인상 관심도 역시 크게 높아졌다는 것이 시의 설명이다.

동해시는 이러한 흐름을 바탕으로 2026년 관광홍보 콘셉트를 'LOCAL STAY 동해'로 정하고, 'Look(보고)–Open(이야기를 열고)–Connect(세상과 소통하며)–Act(동해에서 즐기고)–Live(동해처럼 살아보다)'의 5대 테마로 전략을 세분화했다. 우선 'Look 동해' 단계에서는 관광 홈페이지·스마트 안내 시스템 고도화, 관광안내소·무인안내 운영, 다국어·점자 홍보물 제작 등을 통해 관광 정보 접근성을 대폭 높인다.

'Open 동해'에서는 팸투어와 관광설명회, 크리에이터 콘텐츠, 언론·뉴미디어 홍보를 통해 동해만의 스토리를 적극 발신한다. 특히 '여유동해' 팸투어와 크리에이터 협업 콘텐츠를 연중 운영해 단발성 이벤트가 아닌 상시 홍보 모델로 정착시키겠다는 구상이다.

'Connect 동해' 단계에서는 대만 관광박람회 참가, 일본 오사카 여행사 팸투어 등 해외 마케팅을 강화하고, 전통한옥 기반 K-컬처 체험 프로그램으로 외국인 체류형 콘텐츠를 확충한다.

'Act 동해'에서는 '2026 원하던 바다' 해양레저 프로그램, 소규모·단체 관광객 인센티브, 스탬프투어, 시티투어버스·관광택시 등을 연계해 체험형 관광과 재방문을 유도한다. 마지막 'Live 동해' 단계에서는 워케이션 프로그램, 관광지 연계 체험, ESG 프로그램을 결합해 동해에서 일과 쉼, 일상을 함께 경험하는 생활체류형 관광 모델을 본격 육성할 계획이다.

심규언 동해시장은 "2026년 'LOCAL STAY 동해'는 관광객이 단순히 스쳐가는 도시가 아니라 동해의 일상과 문화를 직접 경험하며 머무는 도시로 인식되는 전환점이 될 것"이라며 "시민과 관광객 모두가 체감할 수 있는 체류형 관광정책을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.

onemoregive@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

