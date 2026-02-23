대구·경북 24일 오후부터 눈·비...건조 기세 한풀 꺾이나

기상청, 경북권 오후 시간당 1~3cm 강한 눈...대설특보 예고

대구·경북동해안·내륙, 24일 오전까지 건조특보 지속...산불 유의

[대구·경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 대구·경북을 중심으로 24일 오후 비나 눈이 예고됐다.

'건조특보'가 이어지고 있는 대구와 경북 동해안·내륙의 건조 기세가 한풀 꺾일 것으로 예상된다.

기상청은 비 또는 눈이 내리는 지역에서는 건조특보가 해제되는 곳이 있겠다며 앞으로 발표하는 기상정보를 참고할 것을 주문했다.

다만, 이날 오전까지는 대구·경북권에 건조특보가 지속되고 바람도 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으므로 산불이나 각종 화재 발생에 각별히 유의해야 한다.

대구·경북을 포함 남부지방을 중심으로 24일부터 이튿날인 25일 사이 바람이 순간풍속 55km/h(15m/s) 안팎(산지 70km/h(20m/s) 안팎)으로 강하게 불겠다.

24일 새벽(00~06시)부터 제주도에 비가 시작돼 이날 오전(06~12시)부터 대구·경북권을 포함한 전국 대부분 지역에 비 또는 눈이 내리겠다. 또 경상권 동해안에는 24일 오후까지 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

대구·경북(남서내륙 제외)의 24~25일 예상 적설량은 1~5cm로 관측됐다. 또 예상 강수량은 △대구·경북 남부 5~30mm △경북 중·북부 5~10mm △울릉도·독도 5mm 안팎으로 예측됐다.

기상청은 24일 오전(09~12시)부터 저녁(18~21시) 사이 경북권을 중심으로 습하고 무거운 눈이 내리겠고, 시간당 1~3cm의 강한 눈이 내리면서 대설특보를 발표할 가능성이 있겠다며 감속 운행, 보행자 안전, 시설물 관리에 주의할 것을 당부했다.

대구와 경북의 24일 기온은 -4도~8도 분포를 보이겠다.

대구·경북 주요 지역의 이날 아침 기온은 대구 1도, 경북 의성·청송 -4도, 안동·영주 -2도, 상주·영천 -1도, 영덕·포항 4도, 울진은 5도의 분포를 보이겠고, 낮 기온은 대구 6도, 경북 문경·상주 4도, 안동·영주 5도, 구미·영천 6도, 울진·포항 8도로 관측됐다.

