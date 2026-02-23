동해시, '동해愛 한 달 살기·아트갤러리' 작가 모집

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시가 묵호감성마을(논골담길 일원)을 체류형 관광과 문화예술 거점으로 키우기 위해 예술인을 대상으로 '2026년 묵호감성마을 동해愛 한 달 살기' 참가자와 '묵호감성마을 동해 아트갤러리' 입주작가를 동시에 모집한다.

아트갤러리 작업실.[사진=동해시] 2026.02.23 onemoregive@newspim.com

23일 동해시에 따르면 '동해愛 한 달 살기'는 묵호감성마을 내 공가를 예술인 체류 공간으로 활용하는 프로그램으로, 선정된 예술인은 한 달간 동해에 머물며 지역 문화자원을 체험하고 시민·관광객을 대상으로 재능기부와 홍보 활동을 펼친다. 모집 인원은 총 6명으로, 주택형·아파트형 숙소 유형과 3개 입주 기간(2026년 3~6월 중 월 단위)에 맞춰 각 1명씩 선발한다.

'묵호감성마을 동해 아트갤러리'는 논골문화센터 전시실과 작업실을 활용해 예술인에게 1년간 안정적인 창작·전시 공간을 제공하는 사업이다. 사업 기간은 2026년 4월 1일부터 2027년 3월 31일까지로, 1명 또는 1개 팀을 선정해 상시 관람이 가능한 열린 문화공간을 운영한다.

두 사업 모두 예술인패스 소지자를 대상으로 하며, 체류·입주 기간 중 지역 주민과 관광객을 대상으로 무료 재능기부 활동이 가능한 예술인을 모집한다. 선정자는 창작 활동과 함께 주 1건 이상 온라인 홍보를 진행하고, 사업 종료 후 결과보고서를 제출해야 한다. 모집 기간은 2월 19~27일이며, 방문·우편·전자우편으로 접수가 가능하다. 자세한 내용은 동해시청 누리집 공고문에서 확인할 수 있다.

김선옥 동해시 문화예술과장은 "이번 사업은 예술인이 묵호감성마을에 머물며 창작하고, 전시와 교류까지 이어지는 생활관광 모델"이라며 "예술인의 창작 활동과 시민의 문화 향유가 함께 어우러지는 묵호감성마을 조성을 위해 역량 있는 예술인들의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.

onemoregive@newspim.com