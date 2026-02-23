룰라 만난 이재용·정의선·구광모…브라질서 'K-산업 벨트' 구축 시동

2억 인구 남미 최대 시장 대상 수출·투자 가속

韓 기업들, 공급망·첨단투자 축으로 재편 속도

삼성 스마트팩토리·LG 신공장 등 현지화 주력

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 한국과 브라질 경제계가 교역 중심의 기존 관계를 넘어 첨단 산업 투자와 공급망 협력을 기반으로 협력을 강화하기로 했다. 삼성·LG·현대차 등 국내 주요 대기업들은 현지 생산 거점 확대와 신규 투자를 통해 2억 명 이상의 인구를 가진 남미 최대 시장 공략을 본격화할 방침이다. 특히 21년 만에 국빈 방한한 루이스 이나시우 룰라 다 시우바 대통령을 위해 역대 최대 규모의 경제사절단이 동행한 만큼 재계 안팎에서 양국 경제협력은 새로운 분기점을 맞았다는 평가가 나온다.

23일 재계에 따르면 한국경제인협회(한경협)는 브라질 수출투자진흥청(ApexBrasil)과 서울 중구 롯데호텔에서 '한-브라질 비즈니스 포럼'을 개최했다. 이번 포럼에는 국빈 방한 중인 룰라 대통령과 300여 명의 경제사절단을 비롯해 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 정기선 HD현대 회장 등 재계 총수들이 직접 참석해 양국 경제 협력 방안을 논의했다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 이재용 삼성전자 회장이 23일 서울 중구 롯데호텔서울에서 열린 '한-브라질 비즈니스 포럼'에 참석하고 있다. 2026.02.23 aykim@newspim.com

양국 경제계는 이번 포럼을 기점으로 협력의 깊이를 더하기로 했다. 류진 한경협 회장은 폐회사에서 "브라질은 식량·에너지·항공 분야에서 경쟁력을 갖춘 자원 강국이자 글로벌 공급망에서 전략적 중요성이 큰 국가"라며 "양국은 교역 중심 협력을 넘어 투자와 산업 협력 중심의 공동 번영 시대로 나아가야 한다"고 강조했다.

특히 행사 내내 룰라 대통령이 현지에 투자 중인 한국 기업들에 대해 각별한 관심을 보여 주요 그룹 총수들이 직접 자사 사업 현황을 공유하고 추가 협력을 논의하는 자리로 이어졌다. 이재용 삼성전자 회장, 구광모 LG 회장, 정의선 현대차 회장, 정기선 HD현대 회장 등 재계 총수들은 룰라 대통령과 악수하며 현지 투자 등을 논의한 것으로 알려졌다. 이에 삼성·LG·현대차 등 국내 주요 기업들의 브라질 시장 맞춤형 전략도 한층 구체화될 것으로 전망된다.

삼성전자는 브라질 내 높은 브랜드 선호도를 바탕으로 공급망 현지화와 디지털 전환(DX)을 추진한다. 마나우스와 상파울루에 구축된 대규모 제조 거점을 통해 TV, 스마트폰, 가전 등 전 품목에서 시장 1위를 유지하고 있으며, 현지 연구소를 통한 소프트웨어 개발도 진행 중인 것으로 알려졌다. 삼성전자는 향후 스마트팩토리 도입과 기업 간 거래(B2B) 사업 확대를 통해 기술 확산을 주도한다는 방침이다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 구광모 LG 회장이 23일 서울 중구 롯데호텔서울에서 열린 '한-브라질 비즈니스 포럼'에 참석하고 있다. 2026.02.23 aykim@newspim.com

LG는 브라질을 중남미 공략의 전초기지로 활용하며 대규모 투자를 이어가고 있다. 1995년 마나우스 생산법인 설립 이후 현재 6개 법인을 운영 중인 LG전자는 TV와 모니터 외에도 현지 점유율 1위(약 27%)를 기록 중인 가정용 에어컨 시장 선점에 주력하고 있다. 특히 남부 파라나주에 2억 달러 이상을 투입해 건립 중인 냉장고 신공장은 올해 7월 양산을 목표로 하고 있으며 완공 시 현지 생산능력은 연간 720만 대까지 확대될 전망이다. LG화학은 고부가 소재를 공급하고, 팜한농은 독자적인 작물보호제로 세계 최대 시장인 브라질 공략에 속도를 내고 있다.

[서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 정의선 현대차그룹 회장이 23일 서울 중구 롯데호텔서울에서 열린 '한-브라질 비즈니스 포럼'에 참석하고 있다. 2026.02.23 aykim@newspim.com

현대자동차는 브라질 현지 생산 기지를 기반으로 전동화 전환 전략을 구체화하고 있다. 현대차는 상파울루 공장을 운영하며 2032년까지 브라질에 총 11억 달러(약 1조6000억 원)를 투자하기로 이미 공식화한 상태다. 이번 포럼을 계기로 전기차 등 친환경 모빌리티 분야에서의 투자 확대가 더욱 가시화될 전망이다.

(앞줄 왼쪽부터) 정기선 HD현대 회장, 구광모 LG 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 이재용 삼성전자 회장이 23일 서울 중구 롯데호텔서울에서 열린 '한-브라질 비즈니스 포럼'에 참석한 모습. [사진=공동취재단]

이날 행사에서는 한경협과 브라질 수출투자진흥청 간의 업무협약을 포함해 산업 및 투자 협력을 위한 총 6건의 양해각서(MOU)가 체결됐다. 비즈니스 포럼 현장에서는 바이오·의약, 진단키트 등 보건의료 분야에서 양국 기업 간 양해각서(MOU) 5건이 체결됐으며, 무역·통상 분야에서도 양국 경제단체 간 MOU 1건이 맺어지는 등 총 6건의 협력 MOU가 성사됐다.

룰라 대통령은 "양국 교역액 110억 달러는 너무 협소하고 소극적인 액수"라며 "세계적 기술 핵심국인 한국과 자원 강국 브라질은 과학적 점프를 함께 할 수 있는 믿을 만한 파트너"라고 강조했다. 이어 "한국은 제1의 반도체 생산국이고 브라질은 이에 필수적인 광물을 모두 보유하고 있다"며 "브라질은 한국을 통해 배울 것이 많으며 한국 기업들에 언제나 문이 열려 있다"고 적극적인 투자를 당부했다.

