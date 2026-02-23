현대차, 새만금에 10조 투자...AI·수소·로봇 거점 만든다

125조원 국내 투자 계획 일환

태양광발전시스템 구축도 논의

[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 현대자동차그룹이 전북 새만금 지역에 10조원 가량을 투자해 인공지능(AI)·수소·로봇 등 차세대 산업 중심지로 육성하는 방안을 추진한다.

23일 재계와 정부 등에 따르면 현대차그룹은 이르면 이번 주 산업통상부, 기후에너지환경부, 전북특별자치도, 새만금개발청 등과 새만금 미래 사업 육성을 위한 양해각서(MOU) 체결을 준비하고 있다.

양해각서에는 현대차그룹이 새만금 지역에 올해부터 향후 5년간 약 10조원을 투입해 신사업 관련 핵심 시설을 조성하고, 정부와 지자체는 인허가 및 제도적 지원과 인프라 구축 등을 통해 협력하는 내용이 담길 것으로 알려졌다.

이번 투자는 정의선 현대차그룹 회장이 지난해 11월 한미관세협상 후속 논의를 위한 민관합동회의에서 2030년까지 국내에 약 125조원을 투자하겠다고 밝힌 계획의 일환이다.

현대차·기아 사옥. [사진=현대차그룹]

현대차그룹은 이번 투자를 통해 AI·수소·로봇 등 3대 미래 산업의 거점을 새만금 일대에 구축하고, 각종 생산시설에 전력을 조달할 수 있는 태양광발전 시스템을 마련하는 방안도 논의 중인 것으로 알려졌다. 새만금이 서울 여의도 면적의 약 140배(409㎢)에 달하는 거대한 부지와 풍부한 일조량을 갖추고 있어 전력 생산이 용이하다는 점 등이 고려됐다.

현대차그룹은 전력 소모가 큰 AI와 수소 생산의 적지로 판단하고 새만금을 AI 데이터센터 부지로 활용하는 방안을 검토하고 있다. 이를 통해 피지컬 AI, 로봇, 자율주행차 등에서 생성되는 AI 학습 데이터를 저장·활용할 계획이다. 로봇 공장을 짓는 방안도 검토 중이다.

현대차그룹은 물을 전기로 분해해 수소를 만드는 대형 수전해 설비와 수소차 실증단지 및 소프트웨어 중심 자동차(SDV) 설비 등도 추진하고 있다. 전북 완주군에 있는 현대차 전주 공장의 수소 상용차 라인과 연계해 거대한 수소 밸류체인으로 묶는 시너지 효과도 기대할 수 있다. 새만금은 투자진흥지구로 법인세 3년간 100% 면제, 이후 2년간 50% 감면 혜택이 적용된다.

